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Более 100 обращений от жителей рассмотрели в минстрое Подмосковья
Более 100 обращений от жителей рассмотрели в минстрое Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2021
Более 100 обращений от жителей рассмотрели в минстрое Подмосковья
Минстрой Подмосковья заявил, что в ЦУР (Центр управления регионом) в июле поступило 167 обращений по тематике ведомства. Большинство из них — об аварийном... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:14
2021-08-03T19:14
2021-08-03T19:15
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минстрой Подмосковья заявил, что в ЦУР (Центр управления регионом) в июле поступило 167 обращений по тематике ведомства. Большинство из них — об аварийном жилье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства.Уточняется, что 88 запросов касались расселения аварийных домов, 44 — строительства объектов социальной инфраструктуры. Также были запросы, которые не относились к компетенции минстроя. Их направили в другие ведомства.С начала года министерство строительного комплекса региона получило 1696 обращений, которые поступили от областных жителей через ЦУР.
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