https://ria.ru/20210803/minstroy-1744231429.html

Более 100 обращений от жителей рассмотрели в минстрое Подмосковья

Более 100 обращений от жителей рассмотрели в минстрое Подмосковья - РИА Новости, 03.08.2021

Более 100 обращений от жителей рассмотрели в минстрое Подмосковья

Минстрой Подмосковья заявил, что в ЦУР (Центр управления регионом) в июле поступило 167 обращений по тематике ведомства. Большинство из них — об аварийном... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:14

2021-08-03T19:14

2021-08-03T19:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744229297_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_84cc3f7d30e46bd1cb63c3520f4a11a0.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Минстрой Подмосковья заявил, что в ЦУР (Центр управления регионом) в июле поступило 167 обращений по тематике ведомства. Большинство из них — об аварийном жилье. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства.Уточняется, что 88 запросов касались расселения аварийных домов, 44 — строительства объектов социальной инфраструктуры. Также были запросы, которые не относились к компетенции минстроя. Их направили в другие ведомства.С начала года министерство строительного комплекса региона получило 1696 обращений, которые поступили от областных жителей через ЦУР.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)