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В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ
В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ - РИА Новости, 03.08.2021
В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ
Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:15
2021-08-03T15:15
2021-08-03T15:15
новости подмосковья
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что эта функция станет особенно актуальной для тех людей, которые в дни голосования будут в командировке или отпуске.Он уточнил, что заявление можно подать в любом из 126 подмосковных МФЦ до 13 сентября. Это можно сделать в течение рабочего дня. На областном портале госуслуг доступна интерактивная карта офисов.
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московская область (подмосковье)