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Новости Подмосковья
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В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ
В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ - РИА Новости, 03.08.2021
В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ
Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:15
2021-08-03T15:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что эта функция станет особенно актуальной для тех людей, которые в дни голосования будут в командировке или отпуске.Он уточнил, что заявление можно подать в любом из 126 подмосковных МФЦ до 13 сентября. Это можно сделать в течение рабочего дня. На областном портале госуслуг доступна интерактивная карта офисов.
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московская область (подмосковье)
15:15 03.08.2021
 

В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ

© РИА Новости . Максим БлиновМужчина во время подачи заявления о включении в список избирателей
Мужчина во время подачи заявления о включении в список избирателей - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости . Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом сообщил телеканал "360".
Отмечается, что эта функция станет особенно актуальной для тех людей, которые в дни голосования будут в командировке или отпуске.
"Благодаря такой услуге все жители, которые в дни голосования, с 17 по 19 сентября, будут не по месту прописки, смогут проголосовать по месту пребывания", – подчеркнул Рымар.
Он уточнил, что заявление можно подать в любом из 126 подмосковных МФЦ до 13 сентября. Это можно сделать в течение рабочего дня. На областном портале госуслуг доступна интерактивная карта офисов.
 
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