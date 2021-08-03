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В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ

В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ - РИА Новости, 03.08.2021

В МО заявку на голосование по месту пребывания можно будет подать в МФЦ

Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:15

2021-08-03T15:15

2021-08-03T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава мингосуправления Подмосковья Максим Рымар рассказал, что в областных МФЦ ввели услугу прикрепленияк избирательному участку по месту пребывания. Об этом сообщил телеканал "360".Отмечается, что эта функция станет особенно актуальной для тех людей, которые в дни голосования будут в командировке или отпуске.Он уточнил, что заявление можно подать в любом из 126 подмосковных МФЦ до 13 сентября. Это можно сделать в течение рабочего дня. На областном портале госуслуг доступна интерактивная карта офисов.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)