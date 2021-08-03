https://ria.ru/20210803/literatura-1743992662.html

Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта

Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта - РИА Новости, 03.08.2021

Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта

Известные российские и зарубежные писатели и журналисты стали обладателями гран-при и лауреатами III Большого литературного онлайн-проекта, который объединил... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:00

2021-08-03T09:00

2021-08-03T10:01

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Известные российские и зарубежные писатели и журналисты стали обладателями гран-при и лауреатами III Большого литературного онлайн-проекта, который объединил четыре литературных конкурса, сообщили в оргкомитете мероприятия.В состав III Большого литературного онлайн-проекта вошли ХХXVIII Международный литературный фестиваль фантастики "Аэлита", III Международный литературный фестиваль имени А.С. Пушкина, I Международный фестиваль "Золотое перо Москвы" и I Международный фестиваль русскоязычной поэзии "Поэт года".Лауреатами ХХXVIII Международного литературного фестиваля фантастики "Аэлита-2021" стал Алан Дин Фостер (США, премия "Аэлита"), Макс Максимов (Россия, премия "Аэлита-Старт"), Андрей Лисьев (Россия, премия "Орден "Рыцарь фантастики"" им. И.Г. Халымбаджи). Премии имени В.И. Бугрова и "Гиперболоид" в этом году не присуждались.Победителями I Международного фестиваля "Золотое перо Москвы" стали Максим Замшев (Россия, лауреат лауреатов); в номинации "Журналистика" – Федор Казанцев (Россия); в номинации "Проза" - Ольга Черниенко (Россия) и Станислав Ластовский (Россия); в номинации "Фантастика и фэнтези" - Евгений Гаглоев (Россия), Александр Лонс (Россия) и Андрей Лисьев (Россия).Награды I Международного фестиваля русскоязычной поэзии "Поэт года" получили: лауреат лауреатов (Супер-гран-при) – Василий Струж (Россия); в номинации "Детские стихи" – Олеся Зайцева (Доктор Зайцева, Россия), Артур Гиваргизов (Россия), Любовь Пивник (США); в номинации "Эссеистика" – Лиля Пан (Россия), Сергей Баталов (Россия) и Александр Сидоров (Австралия).Лауреатом лауреатов (Супергран-при) III Международного литературного фестиваля имени А.С. Пушкина-2021 стал Борис Долинго (Россия). В номинации "Проза" гран-при получил Джон Гришем (США), лауреатами стали Евгений Водолазкин (Россия), Ася Котляр (Литва), Александр Зиновьев (псевд. Виктор Чекмарь, Россия).В номинации "Поэзия" гран-при завоевал Алексей Хазанский (Россия), лауреатами стали Стефания Данилова (Россия), София Алтер (Россия) и Геннадий Когут (Россия). Гран-при в номинации "Меценатство и культуртрегерство" получил Михаил Зуев (Россия), а в номинации "Общественная деятельность" – Александр Кофман (ДНР).Участники онлайн-проекта приняли участие в мастер-классах от известных литераторов и получили рекомендации по работе над языком и стилем произведений, над композицией сюжета и оформлением текста.Организаторы мероприятия - Международное правление Интернационального Союза писателей и ряд региональных отделений этой организации, Ассоциация учителей родных и государственных языков "СЛОВО", региональная общественная организация "Союз деятелей фантастической литературы и кино" и ряд других государственных и общественных организаций. Генеральным партнером выступил проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".

https://sn.ria.ru/20210728/premiya-1742944843.html

https://sn.ria.ru/20210428/premiya-1730277166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, литература, социальный навигатор, культура