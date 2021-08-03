Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210803/literatura-1743992662.html
Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта
Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта - РИА Новости, 03.08.2021
Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта
Известные российские и зарубежные писатели и журналисты стали обладателями гран-при и лауреатами III Большого литературного онлайн-проекта, который объединил... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:00
2021-08-03T10:01
культура
общество
литература
социальный навигатор
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:16:3068:1743_1920x0_80_0_0_4fbd42b328d52030cba3c7459cfa7484.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Известные российские и зарубежные писатели и журналисты стали обладателями гран-при и лауреатами III Большого литературного онлайн-проекта, который объединил четыре литературных конкурса, сообщили в оргкомитете мероприятия.В состав III Большого литературного онлайн-проекта вошли ХХXVIII Международный литературный фестиваль фантастики "Аэлита", III Международный литературный фестиваль имени А.С. Пушкина, I Международный фестиваль "Золотое перо Москвы" и I Международный фестиваль русскоязычной поэзии "Поэт года".Лауреатами ХХXVIII Международного литературного фестиваля фантастики "Аэлита-2021" стал Алан Дин Фостер (США, премия "Аэлита"), Макс Максимов (Россия, премия "Аэлита-Старт"), Андрей Лисьев (Россия, премия "Орден "Рыцарь фантастики"" им. И.Г. Халымбаджи). Премии имени В.И. Бугрова и "Гиперболоид" в этом году не присуждались.Победителями I Международного фестиваля "Золотое перо Москвы" стали Максим Замшев (Россия, лауреат лауреатов); в номинации "Журналистика" – Федор Казанцев (Россия); в номинации "Проза" - Ольга Черниенко (Россия) и Станислав Ластовский (Россия); в номинации "Фантастика и фэнтези" - Евгений Гаглоев (Россия), Александр Лонс (Россия) и Андрей Лисьев (Россия).Награды I Международного фестиваля русскоязычной поэзии "Поэт года" получили: лауреат лауреатов (Супер-гран-при) – Василий Струж (Россия); в номинации "Детские стихи" – Олеся Зайцева (Доктор Зайцева, Россия), Артур Гиваргизов (Россия), Любовь Пивник (США); в номинации "Эссеистика" – Лиля Пан (Россия), Сергей Баталов (Россия) и Александр Сидоров (Австралия).Лауреатом лауреатов (Супергран-при) III Международного литературного фестиваля имени А.С. Пушкина-2021 стал Борис Долинго (Россия). В номинации "Проза" гран-при получил Джон Гришем (США), лауреатами стали Евгений Водолазкин (Россия), Ася Котляр (Литва), Александр Зиновьев (псевд. Виктор Чекмарь, Россия).В номинации "Поэзия" гран-при завоевал Алексей Хазанский (Россия), лауреатами стали Стефания Данилова (Россия), София Алтер (Россия) и Геннадий Когут (Россия). Гран-при в номинации "Меценатство и культуртрегерство" получил Михаил Зуев (Россия), а в номинации "Общественная деятельность" – Александр Кофман (ДНР).Участники онлайн-проекта приняли участие в мастер-классах от известных литераторов и получили рекомендации по работе над языком и стилем произведений, над композицией сюжета и оформлением текста.Организаторы мероприятия - Международное правление Интернационального Союза писателей и ряд региональных отделений этой организации, Ассоциация учителей родных и государственных языков "СЛОВО", региональная общественная организация "Союз деятелей фантастической литературы и кино" и ряд других государственных и общественных организаций. Генеральным партнером выступил проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
https://sn.ria.ru/20210728/premiya-1742944843.html
https://sn.ria.ru/20210428/premiya-1730277166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, литература, социальный навигатор, культура
09:00 03.08.2021 (обновлено: 10:01 03.08.2021)
 

Объявлены лауреаты III Большого литературного онлайн-проекта

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Известные российские и зарубежные писатели и журналисты стали обладателями гран-при и лауреатами III Большого литературного онлайн-проекта, который объединил четыре литературных конкурса, сообщили в оргкомитете мероприятия.
В состав III Большого литературного онлайн-проекта вошли ХХXVIII Международный литературный фестиваль фантастики "Аэлита", III Международный литературный фестиваль имени А.С. Пушкина, I Международный фестиваль "Золотое перо Москвы" и I Международный фестиваль русскоязычной поэзии "Поэт года".
Лауреатами ХХXVIII Международного литературного фестиваля фантастики "Аэлита-2021" стал Алан Дин Фостер (США, премия "Аэлита"), Макс Максимов (Россия, премия "Аэлита-Старт"), Андрей Лисьев (Россия, премия "Орден "Рыцарь фантастики"" им. И.Г. Халымбаджи). Премии имени В.И. Бугрова и "Гиперболоид" в этом году не присуждались.
Победителями I Международного фестиваля "Золотое перо Москвы" стали Максим Замшев (Россия, лауреат лауреатов); в номинации "Журналистика" – Федор Казанцев (Россия); в номинации "Проза" - Ольга Черниенко (Россия) и Станислав Ластовский (Россия); в номинации "Фантастика и фэнтези" - Евгений Гаглоев (Россия), Александр Лонс (Россия) и Андрей Лисьев (Россия).
Студент с ноутбуком в библиотеке - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 09:00
Объявлен прием заявок на литературную премию имени Бажова
Награды I Международного фестиваля русскоязычной поэзии "Поэт года" получили: лауреат лауреатов (Супер-гран-при) – Василий Струж (Россия); в номинации "Детские стихи" – Олеся Зайцева (Доктор Зайцева, Россия), Артур Гиваргизов (Россия), Любовь Пивник (США); в номинации "Эссеистика" – Лиля Пан (Россия), Сергей Баталов (Россия) и Александр Сидоров (Австралия).
Лауреатом лауреатов (Супергран-при) III Международного литературного фестиваля имени А.С. Пушкина-2021 стал Борис Долинго (Россия). В номинации "Проза" гран-при получил Джон Гришем (США), лауреатами стали Евгений Водолазкин (Россия), Ася Котляр (Литва), Александр Зиновьев (псевд. Виктор Чекмарь, Россия).
В номинации "Поэзия" гран-при завоевал Алексей Хазанский (Россия), лауреатами стали Стефания Данилова (Россия), София Алтер (Россия) и Геннадий Когут (Россия). Гран-при в номинации "Меценатство и культуртрегерство" получил Михаил Зуев (Россия), а в номинации "Общественная деятельность" – Александр Кофман (ДНР).
Участники онлайн-проекта приняли участие в мастер-классах от известных литераторов и получили рекомендации по работе над языком и стилем произведений, над композицией сюжета и оформлением текста.
Организаторы мероприятия - Международное правление Интернационального Союза писателей и ряд региональных отделений этой организации, Ассоциация учителей родных и государственных языков "СЛОВО", региональная общественная организация "Союз деятелей фантастической литературы и кино" и ряд других государственных и общественных организаций. Генеральным партнером выступил проект "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня".
Старые книги и очки на письменном столе - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 11:42
Лауреатами престижных литературных премий стали 46 авторов из России
 
КультураОбществолитератураСоциальный навигаторКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния