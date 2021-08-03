https://ria.ru/20210803/laboratoriya-1744123168.html

В Пермском крае два брата организовали нарколабораторию в деревне

В Пермском крае два брата организовали нарколабораторию в деревне - РИА Новости, 03.08.2021

В Пермском крае два брата организовали нарколабораторию в деревне

Пермские полицейские раскрыли нарколабораторию, которую два брата организовали в заброшенной деревне в Пермском крае, возбуждены уголовные дела, сообщила... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:23

2021-08-03T11:23

2021-08-03T11:23

происшествия

пермский край

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ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. Пермские полицейские раскрыли нарколабораторию, которую два брата организовали в заброшенной деревне в Пермском крае, возбуждены уголовные дела, сообщила пресс-служба краевого ГУ МВД.По данным ведомства, двое братьев 46 и 48 лет из Ильинского района в заброшенной деревне на берегу реки Обвы, где они жили, выращивали марихуану на продажу. В населённом пункте было всего четыре дома, добраться до них можно было только на лодке. Жилище братьев находилось на небольшом полуострове, который с трех сторон омывался рекой, являющейся своеобразной преградой для посторонних. Своеобразный форпост оберегали сторожевые собаки.Правоохранители установили сначала наблюдение за объектом. Позднее при силовой поддержке отряда спецназначения "Гром" осмотрели технические постройки на участке. Там они обнаружили палатки и блиндаж, где фигуранты занимались культивированием наркосодержащих растений на продажу. Также под вольером для двух сторожевых псов породы алабай найдена хорошо оснащённая лаборатория. Её оборудовали в специально выкопанном погребе площадью 9 квадратных метров, куда братья провели систему автоматического полива, вентиляцию и повесили лампы.Полицейские во время спецоперации изъяли части высушенной марихуаны, приготовленной к сбыту. Один из братьев в этот момент был дома. Второго мужчину, находившегося за рулём автомобиля с поддельным водительским удостоверением, задержали сотрудники ГИБДД на трассе. В его машине найден контрафактный алкоголь."По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Оба мужчины имеют криминальное прошлое", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210724/proisshestviya-1742711154.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермский край