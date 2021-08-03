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Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности - РИА Новости, 03.08.2021
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности
Правительство России работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в стране, и при этом они будут посильны для... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T02:05
2021-08-03T02:05
общество
счетная палата рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
алексей кудрин
михаил мишустин
антон котяков
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Правительство России работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в стране, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК."Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - заявил Кудрин.Вместе с тем, он не стал раскрывать подробностей готовящихся в правительстве мер. "Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", - отметил чиновник.Унификация системы мер поддержки семейМинтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, ранее рассказал глава ведомства Антон Котяков."Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", - сказал Котяков.Министр пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов."Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.Планы правительства по борьбе с бедностьюКабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в России и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".Очень важным элементом в этом плане премьер назвал социальное казначейство - проект, с помощью которого власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства, помогать и считать эту бедность.Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента России о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).
https://ria.ru/20210803/tseny-1744086058.html
https://ria.ru/20210719/kaznacheystvo-1741916573.html
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общество, счетная палата рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), алексей кудрин, михаил мишустин, антон котяков, россия
02:05 03.08.2021
 
Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности

Глава Счетной палаты Кудрин заявил, что бедность возможно снизить в два раза за счет адресных выплат

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на Общероссийском гражданском форуме - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Правительство России работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в стране, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.
"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - заявил Кудрин.
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Вместе с тем, он не стал раскрывать подробностей готовящихся в правительстве мер. "Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", - отметил чиновник.

Унификация системы мер поддержки семей

Минтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, ранее рассказал глава ведомства Антон Котяков.
"Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", - сказал Котяков.
Министр пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов.
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"Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.

Планы правительства по борьбе с бедностью

Кабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в России и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".
Очень важным элементом в этом плане премьер назвал социальное казначейство - проект, с помощью которого власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства, помогать и считать эту бедность.
Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента России о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).
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ОбществоСчетная палата РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Алексей КудринМихаил МишустинАнтон КотяковРоссия
 
 
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