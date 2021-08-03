https://ria.ru/20210803/kudrin-1744089046.html

Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности

Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности - РИА Новости, 03.08.2021

Кудрин рассказал о готовящихся мерах по снижению бедности

Правительство России работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в стране, и при этом они будут посильны для... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T02:05

2021-08-03T02:05

2021-08-03T02:05

общество

счетная палата рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

алексей кудрин

михаил мишустин

антон котяков

россия

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Правительство России работает над мерами социальной поддержки, которые смогут вдвое снизить уровень бедности в стране, и при этом они будут посильны для бюджета, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК."Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от 3 до 7 лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное — что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", - заявил Кудрин.Вместе с тем, он не стал раскрывать подробностей готовящихся в правительстве мер. "Я не хотел бы здесь раскрывать всех карт, пусть это сделает правительство. У правительства есть своя модель, и она вполне разумная", - отметил чиновник.Унификация системы мер поддержки семейМинтруд в 2022-2023 годах планирует объединить схожие федеральные и региональные меры поддержки семей в одну, ранее рассказал глава ведомства Антон Котяков."Мы сейчас проводим ревизию мер поддержки на региональном и федеральном уровнях, чтобы их все привести к единым правилам. В частности, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, - некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну. И выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", - сказал Котяков.Министр пояснил, что сейчас, например, на первого ребенка в размере одного прожиточного минимума нуждающаяся семья получает из федерального бюджета, на второго ребенка выплата осуществляется из средств материнского капитала, на третьего - за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов."Мы четко понимаем, что в данном случае нам нужно вывести и сформировать единые правила, поскольку неважно, каким по счету родился малыш, принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми", - отметил глава ведомства.Планы правительства по борьбе с бедностьюКабмин серьезно занимается вопросами борьбы с бедностью в России и снижения ее в два раза к 2030 году, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин.По его словам, эта задача представлена в едином плане достижения национальных целей и в общенациональном плане восстановления экономики и занятости, и это и есть "тот план, который приведет нас к национальным целям".Очень важным элементом в этом плане премьер назвал социальное казначейство - проект, с помощью которого власти собираются по профилю риска семьи, домохозяйства, помогать и считать эту бедность.Снижение уровня бедности в России - одна из целей указа президента России о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).

https://ria.ru/20210803/tseny-1744086058.html

https://ria.ru/20210719/kaznacheystvo-1741916573.html

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, счетная палата рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), алексей кудрин, михаил мишустин, антон котяков, россия