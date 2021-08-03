https://ria.ru/20210803/krym-1744208437.html

В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму

В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму - РИА Новости, 03.08.2021

В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о Крыме "циничным... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:35

2021-08-03T17:35

2021-08-03T17:35

политика

в мире

украина

севастополь

владимир путин

владимир зеленский

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о Крыме "циничным пиаром", текст заявления опубликован на официальном сайте политсилы.Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымских рапанов и считает полуостров украинским.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210803/krym-1744150670.html

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политика, в мире, украина, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, россия