В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму
Партия "Оппозиционная платформа" назвала заявления Зеленского о Крыме "циничным пиаром"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о Крыме "циничным пиаром", текст заявления опубликован на официальном сайте политсилы.
Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымских рапанов и считает полуостров украинским.
"Странно звучат рассуждения Зеленского о любви к Крыму и его природе на фоне блокирования подачи пресной воды на полуостров… На фоне принятых решений очередное интервью Зеленского, обращенное к жителям Крыма и неподконтрольных территорий, — циничный пиар и "недобросовестная реклама", которой уже никто не верит. Вновь "сшить" Украину и вернуть единство украинского народа можно только защитив права человека и обеспечив равные права для всех национальных общин", - говорится в заявлении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".