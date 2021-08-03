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В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму
В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму - РИА Новости, 03.08.2021
В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о Крыме "циничным... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:35
2021-08-03T17:35
политика
в мире
украина
севастополь
владимир путин
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о Крыме "циничным пиаром", текст заявления опубликован на официальном сайте политсилы.Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымских рапанов и считает полуостров украинским.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, в мире, украина, севастополь, владимир путин, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
17:35 03.08.2021
 
В "Оппозиционной платформе" усомнились в словах Зеленского о любви к Крыму

Партия "Оппозиционная платформа" назвала заявления Зеленского о Крыме "циничным пиаром"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала заявление президента Украины Владимира Зеленского об объединении страны и о Крыме "циничным пиаром", текст заявления опубликован на официальном сайте политсилы.
Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымских рапанов и считает полуостров украинским.
"Странно звучат рассуждения Зеленского о любви к Крыму и его природе на фоне блокирования подачи пресной воды на полуостров… На фоне принятых решений очередное интервью Зеленского, обращенное к жителям Крыма и неподконтрольных территорий, — циничный пиар и "недобросовестная реклама", которой уже никто не верит. Вновь "сшить" Украину и вернуть единство украинского народа можно только защитив права человека и обеспечив равные права для всех национальных общин", - говорится в заявлении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Вчера, 13:33
Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма
 
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