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В Крыму ответили Зеленскому на слова о принадлежности полуострова
В Крыму ответили Зеленскому на слова о принадлежности полуострова - РИА Новости, 03.08.2021
В Крыму ответили Зеленскому на слова о принадлежности полуострова
Президент Украины Владимир Зеленский своими рассуждениями о принадлежности Крыма скатился в дремучее историческое невежество, очевидно, преследуя цель разжечь... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:16
2021-08-03T13:16
в мире
республика крым
владимир зеленский
российская империя
александр форманчук
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими рассуждениями о принадлежности Крыма скатился в дремучее историческое невежество, очевидно, преследуя цель разжечь на полуострове межнациональный конфликт, сказал РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы."Человек демонстрирует дремучее невежество в понимании истории Крыма. Он делает крымчан мифическими оккупантами, тогда как многие люди в Крыму живут не в одном поколении, есть люди, которые в пятом-седьмом и даже больше (поколении) в Крыму, со времен присоединения к Российской империи. Эта история с точки зрения государственных подходов имеет как минимум два с половиной столетия. А если вспомнить наши общие исторические корни, то эта история еще более древняя. Россия имела влияние на Крым и до екатерининской эпохи", - сказал Форманчук.Рассуждения Зеленского, по мнению главы ОП, преследуют целью развить искусственное противопоставление части крымских татар всем остальным жителям полуострова."На бытовом уровне мы живем сегодня добрососедски, в понимании и уважении друг к другу. Другое дело, есть часть крымских татар, которые эксплуатируют другую тему. К сожалению, Зеленский как президент подхватил ее и таким образом способствует разжиганию межнационального конфликта. Но крымским татарам это тоже не нужно, думаю, они не будут воспринимать эти слова как защиту своих прав. Человек скатился на позиции дремучего исторического невежества и пытается межнациональную тему эксплуатировать в политических целях. Это путь в никуда, путь к конфликту", - заключил Форманчук.
https://ria.ru/20210802/krym-1744065488.html
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в мире, республика крым, владимир зеленский, российская империя, александр форманчук, россия
13:16 03.08.2021
 
В Крыму ответили Зеленскому на слова о принадлежности полуострова

Глава ОП Крыма Форманчук: Зеленский скатился в дремучее историческое невежество

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими рассуждениями о принадлежности Крыма скатился в дремучее историческое невежество, очевидно, преследуя цель разжечь на полуострове межнациональный конфликт, сказал РИА Новости глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы.
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"Человек демонстрирует дремучее невежество в понимании истории Крыма. Он делает крымчан мифическими оккупантами, тогда как многие люди в Крыму живут не в одном поколении, есть люди, которые в пятом-седьмом и даже больше (поколении) в Крыму, со времен присоединения к Российской империи. Эта история с точки зрения государственных подходов имеет как минимум два с половиной столетия. А если вспомнить наши общие исторические корни, то эта история еще более древняя. Россия имела влияние на Крым и до екатерининской эпохи", - сказал Форманчук.
Рассуждения Зеленского, по мнению главы ОП, преследуют целью развить искусственное противопоставление части крымских татар всем остальным жителям полуострова.
"На бытовом уровне мы живем сегодня добрососедски, в понимании и уважении друг к другу. Другое дело, есть часть крымских татар, которые эксплуатируют другую тему. К сожалению, Зеленский как президент подхватил ее и таким образом способствует разжиганию межнационального конфликта. Но крымским татарам это тоже не нужно, думаю, они не будут воспринимать эти слова как защиту своих прав. Человек скатился на позиции дремучего исторического невежества и пытается межнациональную тему эксплуатировать в политических целях. Это путь в никуда, путь к конфликту", - заключил Форманчук.
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В миреРеспублика КрымВладимир ЗеленскийРоссийская империяАлександр ФорманчукРоссия
 
 
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