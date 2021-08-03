https://ria.ru/20210803/krym-1744130346.html

Аксенов рассказал, насколько сейчас популярен Крым у туристов

Аксенов рассказал, насколько сейчас популярен Крым у туристов - РИА Новости, 03.08.2021

Аксенов рассказал, насколько сейчас популярен Крым у туристов

За 2021 год в Крыму отдохнули уже пять миллионов туристов, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период допандемийного, 2019 года, сообщил глава... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:49

2021-08-03T13:49

2021-08-03T13:49

туризм

республика крым

новости - туризм

сергей аксенов (политик)

туристы

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742885737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3825561a96472e672f404aa9771e2555.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За 2021 год в Крыму отдохнули уже пять миллионов туристов, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период допандемийного, 2019 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте".По его словам, только за два летних месяца полуостров принял свыше трех миллионов отдыхающих. Выросла и средняя загрузка отелей. Если два года назад она составляла 76 процентов, то в текущем турсезоне в некоторых регионах этот показатель поднялся до 90-95 процентов.Глава республики также отметил, что чаще всего туристы приезжают в Крым на автомобилях или автобусах, реже – на самолетах, а вот поезда оказались совсем непопулярным транспортом. Но несмотря на большое количество отпускников, всплеска заболеваемости COVID-19 на полуострове нет."Тем не менее, мониторинг будет усилен, так как самым важным в этом сезоне остается безопасность наших гостей и жителей республики", — заявил Аксенов, добавив, что сейчас активно идет вакцинация сотрудников, занятых в сфере туризма (в некоторых организациях прививку сделали уже 100 процентов персонала).

https://ria.ru/20210803/araviya-1744113824.html

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, новости - туризм, сергей аксенов (политик), туристы, коронавирус в россии