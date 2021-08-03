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В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро
В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро - РИА Новости, 03.08.2021
В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:33
2021-08-03T09:33
общество
советский район
октябрьский район
владимир путин
александр усс
главгосэкспертиза
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске, который до 20 августа должен разработать дорожную карту по строительству первой линии, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что первый этап строительства включает в себя участок 9,7 километра из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства – 2,8 километра наземных путей из трех станций от "Ленинской" в Советский район."Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске. Возглавил его первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин. Согласно документу, в срок до 20 августа члены оперативного штаба должны разработать и представить главе региона Александру Уссу дорожную карту мероприятий по строительству первой линии метрополитена в Красноярске", - говорится в сообщении.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена. В настоящее время проект находится в Главгосэкспертизе.
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общество, советский район, октябрьский район, владимир путин, александр усс, главгосэкспертиза, россия
09:33 03.08.2021
 
В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро

Александр Усс подписал распоряжение о создании оперштаба по строительству первой линии метро

© РИА Новости / Александр ПаниотовУлицы Красноярска
Улицы Красноярска - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске, который до 20 августа должен разработать дорожную карту по строительству первой линии, сообщает пресс-служба главы региона.
Ранее сообщалось, что первый этап строительства включает в себя участок 9,7 километра из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства – 2,8 километра наземных путей из трех станций от "Ленинской" в Советский район.
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"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске. Возглавил его первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин. Согласно документу, в срок до 20 августа члены оперативного штаба должны разработать и представить главе региона Александру Уссу дорожную карту мероприятий по строительству первой линии метрополитена в Красноярске", - говорится в сообщении.
Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена. В настоящее время проект находится в Главгосэкспертизе.
 
ОбществоСоветский районОктябрьский районВладимир ПутинАлександр УссГлавгосэкспертизаРоссия
 
 
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