https://ria.ru/20210803/krasnoyarsk-1744105625.html

В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро

В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро - РИА Новости, 03.08.2021

В Красноярске создали оперативный штаб по строительству первой линии метро

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:33

2021-08-03T09:33

2021-08-03T09:33

общество

советский район

октябрьский район

владимир путин

александр усс

главгосэкспертиза

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98454/82/984548279_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e2f5b45f6d33659da28f30c7d43d6324.jpg

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске, который до 20 августа должен разработать дорожную карту по строительству первой линии, сообщает пресс-служба главы региона.Ранее сообщалось, что первый этап строительства включает в себя участок 9,7 километра из шести станций от "Высотной" в Октябрьском районе до "Ленинской" в центре Красноярска. Второй этап строительства – 2,8 километра наземных путей из трех станций от "Ленинской" в Советский район."Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение о создании оперативного штаба по строительству первой линии метрополитена в Красноярске. Возглавил его первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин. Согласно документу, в срок до 20 августа члены оперативного штаба должны разработать и представить главе региона Александру Уссу дорожную карту мероприятий по строительству первой линии метрополитена в Красноярске", - говорится в сообщении.Идея создания в Красноярске метро появилась еще в 60-е годы прошлого столетия. Реальная стройка началась в 1995 году и с разной степенью интенсивности велась до 2009 года. В 2018 году после поддержки президентом РФ Владимиром Путиным предложения главы региона о продолжении строительства метро были выделены федеральные средства в размере 1 миллиарда рублей на актуализацию проекта красноярского метрополитена. Его схема была серьезно изменена. В настоящее время проект находится в Главгосэкспертизе.

https://ria.ru/20210802/drel-1744024358.html

советский район

октябрьский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, советский район, октябрьский район, владимир путин, александр усс, главгосэкспертиза, россия