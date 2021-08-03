Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V" - РИА Новости, 03.08.2021
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:12
2021-08-03T12:19
сан-марино
распространение коронавируса
в мире
европа
евросоюз
дидье рейндерс
российский фонд прямых инвестиций
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter."Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html
сан-марино
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сан-марино, в мире, европа, евросоюз, дидье рейндерс, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v"
12:12 03.08.2021 (обновлено: 12:19 03.08.2021)
 
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

РФПИ: в Евросоюзе признали действующими ковид-сертификаты Сан-Марино, где используется "Спутник V"

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter.
"Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.
Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.
Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
Отдыхающая держит в руках сертификат о вакцинации от CoVID-19 перед заселением в номер санатория Октябрьский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 11:12Распространение коронавируса
Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по COVID-сертификатам
 
Распространение коронавирусаСан-МариноВ миреЕвропаЕвросоюзДидье РейндерсРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния