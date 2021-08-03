https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V" - РИА Новости, 03.08.2021

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:12

2021-08-03T12:12

2021-08-03T12:19

сан-марино

распространение коронавируса

в мире

европа

евросоюз

дидье рейндерс

российский фонд прямых инвестиций

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter."Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.

https://ria.ru/20210708/sertifikaty-1740397272.html

сан-марино

европа

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сан-марино, в мире, европа, евросоюз, дидье рейндерс, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v"