https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V" - РИА Новости, 03.08.2021
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:12
2021-08-03T12:12
2021-08-03T12:19
сан-марино
распространение коронавируса
в мире
европа
евросоюз
дидье рейндерс
российский фонд прямых инвестиций
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны, объявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter."Европейская комиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино. Сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны", - говорится в сообщении.Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что рад видеть все больше стран, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС. Также, по его словам, Европейская комиссия принимает активные меры по признанию сертификатов, выданных и другими странами.Республика Сан-Марино одобрила применение вакцины "Спутник V" в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что применение "Спутника V" позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус.
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сан-марино, в мире, европа, евросоюз, дидье рейндерс, российский фонд прямых инвестиций, россия, вакцина "спутник v"
12:12 03.08.2021 (обновлено: 12:19 03.08.2021)
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
РФПИ: в Евросоюзе признали действующими ковид-сертификаты Сан-Марино, где используется "Спутник V"