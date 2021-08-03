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https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikat-1744160598.html
В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны
В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны - РИА Новости, 03.08.2021
В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны
Признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер, заявил РИА Новости представитель Высшего... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:23
2021-08-03T16:09
сан-марино
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
еврокомиссия
российский фонд прямых инвестиций
шенгенская зона
вакцина "спутник v"
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РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер, заявил РИА Новости представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино.Он рассказал, что все граждане Сан-Марино, получившие вакцину, уже обладают активным цифровым сертификатом. Его можно загрузить из электронной медицинской системы или получить в бумажном виде."У нас они существуют уже несколько недель, в Европе они заработали со вчерашнего дня. Подпись председателя Урсулы фон дер Ляйен под документом датирована 30 июля. Таким образом они признали, что технические характеристики нашего сертификата соответствуют европейским",- сказал представитель медицинских властей республики.По его словам, вопрос признания сертификатов вне зависимости от используемых препаратов лежит в плоскости информационной безопасности."Жаль, что "Спутник" признают 6-7 европейских стран, даже не проводя вакцинацию им. Есть такая диспропорция в том, что эти сертификаты касаются разных вещей", - сказал сотрудник ISS.Ранее во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.
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сан-марино, в мире, евросоюз, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, шенгенская зона, вакцина "спутник v"
14:23 03.08.2021 (обновлено: 16:09 03.08.2021)
 
В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны

Представитель медвластей Сан-Марино: признание ЕС сертификатов не означает одобрение "Спутника V"

© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкФлаг республики Сан-Марино
Флаг республики Сан-Марино - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алессандро Рота
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РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер, заявил РИА Новости представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино.
"Это решение технического характера. Оно не означает признания "Спутника", речь идет о цифровой подписи. Наши green-pass с QR-кодом теперь считываются в европейских приложениях", - сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что все граждане Сан-Марино, получившие вакцину, уже обладают активным цифровым сертификатом. Его можно загрузить из электронной медицинской системы или получить в бумажном виде.
"У нас они существуют уже несколько недель, в Европе они заработали со вчерашнего дня. Подпись председателя Урсулы фон дер Ляйен под документом датирована 30 июля. Таким образом они признали, что технические характеристики нашего сертификата соответствуют европейским",- сказал представитель медицинских властей республики.
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По его словам, вопрос признания сертификатов вне зависимости от используемых препаратов лежит в плоскости информационной безопасности.
"Жаль, что "Спутник" признают 6-7 европейских стран, даже не проводя вакцинацию им. Есть такая диспропорция в том, что эти сертификаты касаются разных вещей", - сказал сотрудник ISS.
Ранее во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.
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Распространение коронавирусаСан-МариноВ миреЕвросоюзЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийШенгенская зонаВакцина "Спутник V"
 
 
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