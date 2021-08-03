https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikat-1744160598.html

В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны

В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны - РИА Новости, 03.08.2021

В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны

Признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер, заявил РИА Новости представитель Высшего... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:23

2021-08-03T14:23

2021-08-03T16:09

сан-марино

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

еврокомиссия

российский фонд прямых инвестиций

шенгенская зона

вакцина "спутник v"

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РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер, заявил РИА Новости представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино.Он рассказал, что все граждане Сан-Марино, получившие вакцину, уже обладают активным цифровым сертификатом. Его можно загрузить из электронной медицинской системы или получить в бумажном виде."У нас они существуют уже несколько недель, в Европе они заработали со вчерашнего дня. Подпись председателя Урсулы фон дер Ляйен под документом датирована 30 июля. Таким образом они признали, что технические характеристики нашего сертификата соответствуют европейским",- сказал представитель медицинских властей республики.По его словам, вопрос признания сертификатов вне зависимости от используемых препаратов лежит в плоскости информационной безопасности."Жаль, что "Спутник" признают 6-7 европейских стран, даже не проводя вакцинацию им. Есть такая диспропорция в том, что эти сертификаты касаются разных вещей", - сказал сотрудник ISS.Ранее во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.

сан-марино

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сан-марино, в мире, евросоюз, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, шенгенская зона, вакцина "спутник v"