14:23 03.08.2021 (обновлено: 16:09 03.08.2021)
В Сан-Марино прокомментировали признание ЕС ковид-сертификатов страны
Представитель медвластей Сан-Марино: признание ЕС сертификатов не означает одобрение "Спутника V"
РИМ, 3 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Признание ЕС сертификатов Сан-Марино не является признанием вакцины "Спутник V", а носит технический характер, заявил РИА Новости представитель Высшего института здравоохранения (ISS) Сан-Марино.
"Это решение технического характера. Оно не означает признания "Спутника", речь идет о цифровой подписи. Наши green-pass с QR-кодом теперь считываются в европейских приложениях", - сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что все граждане Сан-Марино, получившие вакцину, уже обладают активным цифровым сертификатом. Его можно загрузить из электронной медицинской системы или получить в бумажном виде.
"У нас они существуют уже несколько недель, в Европе они заработали со вчерашнего дня. Подпись председателя Урсулы фон дер Ляйен под документом датирована 30 июля. Таким образом они признали, что технические характеристики нашего сертификата соответствуют европейским",- сказал представитель медицинских властей республики.
По его словам, вопрос признания сертификатов вне зависимости от используемых препаратов лежит в плоскости информационной безопасности.
"Жаль, что "Спутник" признают 6-7 европейских стран, даже не проводя вакцинацию им. Есть такая диспропорция в том, что эти сертификаты касаются разных вещей", - сказал сотрудник ISS.
Ранее во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил, что Еврокомиссия признает сертификаты вакцинации, выдаваемые в Сан-Марино, теперь они будут действительны на всей территории Европейского союза и в странах Шенгенской зоны.
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