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В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19
В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:09
2021-08-03T16:09
2021-08-03T16:56
общество
тольятти
самарская область
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САМАРА, 3 авг – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, новый корпус включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой, оснащенной душевой, наличием предбокса. Всем поступившим больным с СOVID-19 будут проводиться исследования и анализы с помощью современного оборудования."Сейчас система здравоохранения мобилизуется фактически в полном масштабе, происходит перевооружение. И использование современных технологий, новых зданий для лечения пациентов с COVID-19, включая реанимационную защиту, – это ответ на вызов сегодняшнего времени. Сегодня в нашем арсенале появляется новое высокофункциональное здание, оснащенное реанимационным оборудованием. Это подарок для всей системы здравоохранения области", - цитирует Мурашко пресс-служба.Азаров поблагодарил министра за внимание к Самарской области. "На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией – очень непростого для всех нас – Михаил Альбертович уделяет самое большое внимание нашему региону. Благодаря вашей поддержке, поручениям президента страны Владимира Владимировича Путина, сейчас одновременно на территории Самарской области построено и строится пять инфекционных корпусов", – отметил Азаров, добавив, что такого масштабного обновления инфекционной службы не было никогда в истории региона.Отмечается, что новые современные ковид-госпитали в Самарской области стали строиться одними из первых в стране по инициативе Азарова и с учетом прогнозов экспертов о третьей волне пандемии. В Тольятти модульное здание для лечения пациентов с коронавирусом построено в сжатые сроки – прошло чуть больше полугода.
https://ria.ru/20210727/lekarstvo-1743128150.html
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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, михаил мурашко, россия
16:09 03.08.2021 (обновлено: 16:56 03.08.2021)
В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19
Глава Минздрава Мурашко и Азаров открыли в Тольятти корпус для лечения пациентов с COVID-19
САМАРА, 3 авг – РИА Новости.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
открыли в Тольятти
инфекционный корпус для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Во вторник, 3 августа, начал работать новый инфекционный корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5. В нем будут проходить лечение пациенты с COVID-19. Оснащение госпиталя и готовность к приему первых больных оценили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, новый корпус включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой, оснащенной душевой, наличием предбокса. Всем поступившим больным с СOVID-19 будут проводиться исследования и анализы с помощью современного оборудования.
"Сейчас система здравоохранения мобилизуется фактически в полном масштабе, происходит перевооружение. И использование современных технологий, новых зданий для лечения пациентов с COVID-19, включая реанимационную защиту, – это ответ на вызов сегодняшнего времени. Сегодня в нашем арсенале появляется новое высокофункциональное здание, оснащенное реанимационным оборудованием. Это подарок для всей системы здравоохранения области", - цитирует Мурашко пресс-служба.
Азаров поблагодарил министра за внимание к Самарской области
. "На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией – очень непростого для всех нас – Михаил Альбертович уделяет самое большое внимание нашему региону. Благодаря вашей поддержке, поручениям президента страны Владимира Владимировича Путина, сейчас одновременно на территории Самарской области построено и строится пять инфекционных корпусов", – отметил Азаров, добавив, что такого масштабного обновления инфекционной службы не было никогда в истории региона.
Отмечается, что новые современные ковид-госпитали в Самарской области стали строиться одними из первых в стране по инициативе Азарова и с учетом прогнозов экспертов о третьей волне пандемии. В Тольятти модульное здание для лечения пациентов с коронавирусом построено в сжатые сроки – прошло чуть больше полугода.