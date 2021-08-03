https://ria.ru/20210803/korpus-1744185359.html

В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19

В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

В Тольятти открыли корпус для лечения пациентов с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:09

2021-08-03T16:09

2021-08-03T16:56

общество

тольятти

самарская область

дмитрий азаров

михаил мурашко

россия

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САМАРА, 3 авг – РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, новый корпус включает в себя приемно-диагностический блок, стационар на 50 коек, а также отделение реанимации на 20 коек. Каждая палата представляет собой инфекционный бокс с индивидуальной системой вентиляции, санитарной комнатой, оснащенной душевой, наличием предбокса. Всем поступившим больным с СOVID-19 будут проводиться исследования и анализы с помощью современного оборудования."Сейчас система здравоохранения мобилизуется фактически в полном масштабе, происходит перевооружение. И использование современных технологий, новых зданий для лечения пациентов с COVID-19, включая реанимационную защиту, – это ответ на вызов сегодняшнего времени. Сегодня в нашем арсенале появляется новое высокофункциональное здание, оснащенное реанимационным оборудованием. Это подарок для всей системы здравоохранения области", - цитирует Мурашко пресс-служба.Азаров поблагодарил министра за внимание к Самарской области. "На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией – очень непростого для всех нас – Михаил Альбертович уделяет самое большое внимание нашему региону. Благодаря вашей поддержке, поручениям президента страны Владимира Владимировича Путина, сейчас одновременно на территории Самарской области построено и строится пять инфекционных корпусов", – отметил Азаров, добавив, что такого масштабного обновления инфекционной службы не было никогда в истории региона.Отмечается, что новые современные ковид-госпитали в Самарской области стали строиться одними из первых в стране по инициативе Азарова и с учетом прогнозов экспертов о третьей волне пандемии. В Тольятти модульное здание для лечения пациентов с коронавирусом построено в сжатые сроки – прошло чуть больше полугода.

https://ria.ru/20210727/lekarstvo-1743128150.html

https://ria.ru/20210726/samara-1742908521.html

тольятти

самарская область

россия

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общество, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, михаил мурашко, россия