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Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян - РИА Новости, 03.08.2021
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян
Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:07
2021-08-03T12:07
2021-08-03T12:28
россия
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михаил мурашко
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:07 03.08.2021 (обновлено: 12:28 03.08.2021)
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян
Глава Минздрава Мурашко: пожилых людей от коронавируса надо привить практически всех