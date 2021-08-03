https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744133063.html

Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян - РИА Новости, 03.08.2021

Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:07

2021-08-03T12:07

2021-08-03T12:28

россия

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общество

здоровье - общество

михаил мурашко

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вакцинация россиян от covid-19

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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

https://ria.ru/20210609/vaktsinatsiya-1736225758.html

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2021

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