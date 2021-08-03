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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744133063.html
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян - РИА Новости, 03.08.2021
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян
Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:07
2021-08-03T12:28
россия
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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россия, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:07 03.08.2021 (обновлено: 12:28 03.08.2021)
 
Мурашко призвал привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Глава Минздрава Мурашко: пожилых людей от коронавируса надо привить практически всех

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Привить от коронавируса нужно практически всех пожилых людей, исключение может быть только по медицинским показаниям, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские", - сказал Мурашко журналистам.
Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ Калейдоскоп - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 00:39
Пожилые легко переносят вакцинацию от COVID-19, заявили в Роспотребнадзоре
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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