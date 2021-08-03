https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744121271.html

В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 1030 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 479 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:11

2021-08-03T11:11

2021-08-03T11:11

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1030 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 479 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."В Москве выявлено 1952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1030 человек. На ИВЛ находятся 479 человек. В городе выздоровели еще 3759 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 370 145", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html

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