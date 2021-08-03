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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744121271.html
В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1030 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 479 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:11
2021-08-03T11:11
распространение коронавируса
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1030 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 479 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."В Москве выявлено 1952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1030 человек. На ИВЛ находятся 479 человек. В городе выздоровели еще 3759 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 370 145", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:11 03.08.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1030 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 479 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре "заразной зоны" в МКЦИБ "Вороновское"
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1030 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 479 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В Москве выявлено 1952 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1030 человек. На ИВЛ находятся 479 человек. В городе выздоровели еще 3759 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 370 145", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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