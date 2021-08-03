https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744104829.html

Названо смертельно опасное последствие коронавируса

Названо смертельно опасное последствие коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021

Названо смертельно опасное последствие коронавируса

В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Об этом пишет журнал The... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:25

2021-08-03T09:25

2021-08-03T09:25

распространение коронавируса

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the lancet

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео.Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25 процента случаев; респираторные (18 процентов), и системные (16 процентов). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12 процентов), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек. Специалисты считают, что примерно 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, the lancet, коронавирус covid-19