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Названо смертельно опасное последствие коронавируса
Названо смертельно опасное последствие коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Об этом пишет журнал The... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:25
2021-08-03T09:25
распространение коронавируса
в мире
the lancet
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео.Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25 процента случаев; респираторные (18 процентов), и системные (16 процентов). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12 процентов), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек. Специалисты считают, что примерно 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
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в мире, the lancet, коронавирус covid-19
09:25 03.08.2021
 
Названо смертельно опасное последствие коронавируса

The Lancet: после COVID-19 значительно увеличивается риск сердечного приступа и инсульта

© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В первые две недели после перенесенного COVID-19 значительно увеличивается риск развития опасных сердечно-сосудистыми заболеваний. Об этом пишет журнал The Lancet со ссылкой на работу ученых из шведского университета Умео.
Авторы сравнили частоту возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта у людей с COVID-19 и членов контрольной группы, в которую вошли пациенты, перенесшие эти состояния, но не заражавшиеся коронавирусом. Шведские исследователи выявили, что COVID-19 увеличивал риск развития этих болезней примерно в три раза. Эта зависимость сохранялась даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.
В проекте приняли участие 86 742 пациента, что, по заявлению авторов, является самым крупным подобным исследованием.
Ранее в The Lancet были опубликованы результаты обсервационного исследования, в котором приняли участие пациенты более 300 британских больниц. Так, самыми частыми осложнениями после коронавируса были почечные — они наблюдались почти в 25 процента случаев; респираторные (18 процентов), и системные (16 процентов). Почти у каждого восьмого отмечались сердечно-сосудистые осложнения (12 процентов), а также неврологические — четыре процента, желудочно-кишечные и печеночные — менее одного процента.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирают более 17 миллионов человек. Специалисты считают, что примерно 80 процентов преждевременных инсультов и инфарктов можно предотвратить.
 
Распространение коронавирусаВ миреThe LancetКоронавирус COVID-19
 
 
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