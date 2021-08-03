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Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"

Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта" - РИА Новости, 03.08.2021

Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"

Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T04:10

2021-08-03T04:10

2021-08-03T04:10

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

евгений тимаков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.В понятие постковидный синдром врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других. Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста, но сейчас "постковид" помолодел, отметил Евгений Тимаков. Причиной, по его словам, стал "дельта"-штамм.При этом, пояснил он, все остальные последствия, присущие другим вариантам SARS-CoV-2, у "дельта"-штамма тоже сохраняются.Защититься от постковидного синдрома, продолжил врач, можно так же, как и от самой болезни – с помощью вакцинации."Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека еще не видел", – добавил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.Таким образом, по его словам, предварительно можно утверждать, что вакцинация эффективна и против "постковида".

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общество, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков