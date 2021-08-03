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Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта" - РИА Новости, 03.08.2021
Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T04:10
2021-08-03T04:10
2021-08-03T04:10
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
евгений тимаков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.В понятие постковидный синдром врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других. Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста, но сейчас "постковид" помолодел, отметил Евгений Тимаков. Причиной, по его словам, стал "дельта"-штамм.При этом, пояснил он, все остальные последствия, присущие другим вариантам SARS-CoV-2, у "дельта"-штамма тоже сохраняются.Защититься от постковидного синдрома, продолжил врач, можно так же, как и от самой болезни – с помощью вакцинации."Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека еще не видел", – добавил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik.Таким образом, по его словам, предварительно можно утверждать, что вакцинация эффективна и против "постковида".
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общество, россия, коронавирус covid-19, евгений тимаков
Врач рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
Врач-инфекционист Тимаков рассказал об особенности постковидного синдрома при штамме "дельта"
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Штамм "дельта" активнее поражает молодых людей, чем другие варианты коронавируса SARS-CoV-2. Это привело к омоложению и самой болезни, и так называемого постковидного синдрома, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков
.
В понятие постковидный синдром врачи включают набор симптомов, которые сохраняются у человека некоторое время после выздоровления. Это головные боли, слабость, ослабление памяти и ряд других. Раньше эти проявления, как правило, встречались у людей старшего возраста, но сейчас "постковид" помолодел, отметил Евгений Тимаков. Причиной, по его словам, стал "дельта"-штамм.
"Штамм "дельта" не до конца изучен, но мы точно знаем, что больше стали болеть молодые люди и дети, хотя пожилые тоже в группе риска. Постковидный синдром сейчас будет "молодеть". Вероятнее всего, он будет больше поражать центральную нервную систему и будет очень сильно влиять на иммунные факторы. Дети после перенесенной коронавирусной инфекции будут дольше болеть. Изучается влияние на репродуктивную функцию у молодых людей, это пока под вопросом", – уточнил инфекционист.
При этом, пояснил он, все остальные последствия, присущие другим вариантам SARS-CoV-2, у "дельта"-штамма тоже сохраняются.
Защититься от постковидного синдрома, продолжил врач, можно так же, как и от самой болезни – с помощью вакцинации.
"Предварительные данные, которые получают врачи, занимающиеся реабилитацией при постковидном синдроме, показывают, что у привитых его нет. Во всяком случае, я описания постковидного синдрома у привитого человека еще не видел", – добавил Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik
.
Таким образом, по его словам, предварительно можно утверждать, что вакцинация эффективна и против "постковида".