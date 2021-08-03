https://ria.ru/20210803/konkurs-1744123885.html

Прием заявок на конкурс экологических проектов стартовал в Подмосковье

Прием заявок на конкурс экологических проектов стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 03.08.2021

Прием заявок на конкурс экологических проектов стартовал в Подмосковье

Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс экологических проектов министерства экологии Московской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:26

2021-08-03T11:26

2021-08-03T11:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экология в россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Стартовал прием заявок на ежегодный конкурс экологических проектов министерства экологии Московской области, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства региона."Министерство экологии Московской области проводит конкурс экологических проектов. Конкурс ежегодный и уже стартовал прием заявок", - говорится в сообщении.Отмечается, что стать участниками могут представители науки, предприниматели, студенты и школьники, а также все, кому небезразлично состояние окружающей среды."Масштабы не имеют значения. Это могут быть как проекты новых экологически чистых технологий и оборудования, так и небольшие, локальные инициативы в области экологии. Лучшие будут представлены на Ярмарке экологических проектов, которая пройдет в сентябре", - следует из релиза.Прием заявок продлится со 2 августа по 8 сентября. До 16 сентября экспертная комиссия отберет лучшие работы. Конкурс проводится в шести номинациях: будущее полигонов после рекультивации; вторая жизнь строительных отходов; будущее экологии Московской области (проекты участников до 18 лет); "Зеленый диалог" - лучшие материалы (аналитические статьи, репортажи, телевизионные сюжеты) на тему экологии; экопросвещение и волонтерство; эко-тренды - больше, чем просто мода.

https://ria.ru/20210729/velomarshruty-1743469207.html

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московская область (подмосковье), экология в россии