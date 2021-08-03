https://ria.ru/20210803/koleso-1744131835.html

В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа

В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа - РИА Новости, 03.08.2021

В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа

В автомобиль пермских сотрудников ДПС, оформлявших протокол по ДТП со сбитым насмерть пешеходом, ударило колесо, отлетевшее от проезжавшего мимо "Камаза",... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:02

2021-08-03T12:02

2021-08-03T12:02

происшествия

пермь

екатеринбург

пермский район

гумвд

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ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. В автомобиль пермских сотрудников ДПС, оформлявших протокол по ДТП со сбитым насмерть пешеходом, ударило колесо, отлетевшее от проезжавшего мимо "Камаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.По данным ведомства, ночью 2 августа на трассе Екатеринбург – Пермь Renault, за рулём которого находился 48-летний житель Пермского района, сбил 66-летнего пешехода - предварительно, тот в нарушение правил дорожного движения шел по проезжей части в попутном направлении с транспортным потоком.Когда приехавшие на место сотрудники ДПС оформляли протокол, в их машину прилетело колесо от проезжавшего мимо "Камаза" с полуприцепом. Никто не пострадал, но патрульный автомобиль получил механические повреждения."По обоим фактам произошедшего проводятся проверки", — рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210703/dtp-1739716853.html

пермь

екатеринбург

пермский район

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происшествия, пермь, екатеринбург, пермский район, гумвд