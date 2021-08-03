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В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа
В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа - РИА Новости, 03.08.2021
В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа
В автомобиль пермских сотрудников ДПС, оформлявших протокол по ДТП со сбитым насмерть пешеходом, ударило колесо, отлетевшее от проезжавшего мимо "Камаза",... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:02
2021-08-03T12:02
происшествия
пермь
екатеринбург
пермский район
гумвд
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ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. В автомобиль пермских сотрудников ДПС, оформлявших протокол по ДТП со сбитым насмерть пешеходом, ударило колесо, отлетевшее от проезжавшего мимо "Камаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.По данным ведомства, ночью 2 августа на трассе Екатеринбург – Пермь Renault, за рулём которого находился 48-летний житель Пермского района, сбил 66-летнего пешехода - предварительно, тот в нарушение правил дорожного движения шел по проезжей части в попутном направлении с транспортным потоком.Когда приехавшие на место сотрудники ДПС оформляли протокол, в их машину прилетело колесо от проезжавшего мимо "Камаза" с полуприцепом. Никто не пострадал, но патрульный автомобиль получил механические повреждения."По обоим фактам произошедшего проводятся проверки", — рассказали в ведомстве.
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происшествия, пермь, екатеринбург, пермский район, гумвд
12:02 03.08.2021
 
В Пермском крае в автомобиль ДПС прилетело оторвавшееся колесо КамАЗа

ГУМВД: колесо КамАЗа ударило в машину сотрудников ДПС, оформлявших смертельное ДТП под Пермью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕРМЬ, 3 авг - РИА Новости. В автомобиль пермских сотрудников ДПС, оформлявших протокол по ДТП со сбитым насмерть пешеходом, ударило колесо, отлетевшее от проезжавшего мимо "Камаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД.
По данным ведомства, ночью 2 августа на трассе ЕкатеринбургПермь Renault, за рулём которого находился 48-летний житель Пермского района, сбил 66-летнего пешехода - предварительно, тот в нарушение правил дорожного движения шел по проезжей части в попутном направлении с транспортным потоком.
Когда приехавшие на место сотрудники ДПС оформляли протокол, в их машину прилетело колесо от проезжавшего мимо "Камаза" с полуприцепом. Никто не пострадал, но патрульный автомобиль получил механические повреждения.
"По обоим фактам произошедшего проводятся проверки", — рассказали в ведомстве.
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