https://ria.ru/20210803/kitay-1744113757.html

Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах

Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах - РИА Новости, 03.08.2021

Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах

В Китае учителя и ученики начальных и средних школ теперь могут вернуться в школу после летних каникул только при условии, что их состояние здоровья будет... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:46

2021-08-03T10:46

2021-08-03T10:46

россия-китай: главное

китай

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае учителя и ученики начальных и средних школ теперь могут вернуться в школу после летних каникул только при условии, что их состояние здоровья будет соответствовать требованиям, установленным для сдерживания распространения COVID-19, сообщило министерство образования КНР.Согласно циркуляру, выпущенному на днях вышеупомянутым министерством и Государственным комитетом по делам здравоохранения, школы по всей стране обязаны принять во внимание сложный и долгосрочный характер профилактики и контроля эпидемии.В школах будет усилен мониторинг окружающей среды, вентиляция и дезинфекция основных помещений, включая классные комнаты, туалеты, столовые и общежития, а также будет активизирована связь с микрорайонами и соответствующими службами в целях обеспечения чистой и безопасной санитарной обстановки на территории.В документе также содержится призыв к руководству школ поощрять физическое воспитание и внеурочные физические упражнения и нанимать достаточное количество медицинских и санитарных работников в соответствии с государственными стандартами.

https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743071147.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, коронавирус covid-19