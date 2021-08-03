https://ria.ru/20210803/kitay-1744113757.html
Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах
Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах - РИА Новости, 03.08.2021
Китай ужесточает меры по борьбе с эпидемией в школах
В Китае учителя и ученики начальных и средних школ теперь могут вернуться в школу после летних каникул только при условии, что их состояние здоровья будет... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:46
2021-08-03T10:46
2021-08-03T10:46
россия-китай: главное
китай
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае учителя и ученики начальных и средних школ теперь могут вернуться в школу после летних каникул только при условии, что их состояние здоровья будет соответствовать требованиям, установленным для сдерживания распространения COVID-19, сообщило министерство образования КНР.Согласно циркуляру, выпущенному на днях вышеупомянутым министерством и Государственным комитетом по делам здравоохранения, школы по всей стране обязаны принять во внимание сложный и долгосрочный характер профилактики и контроля эпидемии.В школах будет усилен мониторинг окружающей среды, вентиляция и дезинфекция основных помещений, включая классные комнаты, туалеты, столовые и общежития, а также будет активизирована связь с микрорайонами и соответствующими службами в целях обеспечения чистой и безопасной санитарной обстановки на территории.В документе также содержится призыв к руководству школ поощрять физическое воспитание и внеурочные физические упражнения и нанимать достаточное количество медицинских и санитарных работников в соответствии с государственными стандартами.
https://ria.ru/20210727/koronavirus-1743071147.html
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китай, коронавирус covid-19
МОСКВА, 3 авг - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В Китае учителя и ученики начальных и средних школ теперь могут вернуться в школу после летних каникул только при условии, что их состояние здоровья будет соответствовать требованиям, установленным для сдерживания распространения COVID-19
, сообщило министерство образования КНР.
Согласно циркуляру, выпущенному на днях вышеупомянутым министерством и Государственным комитетом по делам здравоохранения, школы по всей стране обязаны принять во внимание сложный и долгосрочный характер профилактики и контроля эпидемии.
В школах будет усилен мониторинг окружающей среды, вентиляция и дезинфекция основных помещений, включая классные комнаты, туалеты, столовые и общежития, а также будет активизирована связь с микрорайонами и соответствующими службами в целях обеспечения чистой и безопасной санитарной обстановки на территории.
В документе также содержится призыв к руководству школ поощрять физическое воспитание и внеурочные физические упражнения и нанимать достаточное количество медицинских и санитарных работников в соответствии с государственными стандартами.