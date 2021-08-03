Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/khakery-1744225869.html
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей - РИА Новости, 03.08.2021
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей
Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:47
2021-08-03T18:47
в мире
технологии
минобороны великобритании
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства."Впервые для Министерства обороны 26 "этичных" хакеров приняли участие в программе Bug Bounty (вознаграждение за найденные уязвимости – ред.) в сотрудничестве с американской организацией HackerOne. Программа длиной в 30 дней направлена на выявление и устранение уязвимостей в киберсистемах для укрепления безопасности и обеспечения большей устойчивости", - отмечается в сообщении.В Минобороны добавили, что хакеры помогли повысить безопасность сетей и 750 тысяч девайсов в министерстве."Минобороны продолжит использовать экспертизу Bug Bounty в дополнение к другим возможностям, доступным для обеспечения кибербезопасности и устойчивости", - указывается в сообщении.По словам главного офицера информационной безопасности Минобороны Кристин Максвелл, важно расширять границы цифрового и кибернетического развития. "Работа с сообществом этичных хакеров позволяет нам развивать арсенал технических талантов и иметь больше вариантов для защиты наших активов", - отметила она.
https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, минобороны великобритании
18:47 03.08.2021
 
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей

Минбороны Великобритании: мы впервые воспользовались услугами хакеров для выявления уязвимостей

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства.
"Впервые для Министерства обороны 26 "этичных" хакеров приняли участие в программе Bug Bounty (вознаграждение за найденные уязвимости – ред.) в сотрудничестве с американской организацией HackerOne. Программа длиной в 30 дней направлена на выявление и устранение уязвимостей в киберсистемах для укрепления безопасности и обеспечения большей устойчивости", - отмечается в сообщении.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 10:42
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках
В Минобороны добавили, что хакеры помогли повысить безопасность сетей и 750 тысяч девайсов в министерстве.
"Минобороны продолжит использовать экспертизу Bug Bounty в дополнение к другим возможностям, доступным для обеспечения кибербезопасности и устойчивости", - указывается в сообщении.
По словам главного офицера информационной безопасности Минобороны Кристин Максвелл, важно расширять границы цифрового и кибернетического развития. "Работа с сообществом этичных хакеров позволяет нам развивать арсенал технических талантов и иметь больше вариантов для защиты наших активов", - отметила она.
 
В миреТехнологииМинобороны Великобритании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния