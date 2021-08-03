https://ria.ru/20210803/khakery-1744225869.html
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей - РИА Новости, 03.08.2021
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей
Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:47
2021-08-03T18:47
2021-08-03T18:47
в мире
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минобороны великобритании
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ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства."Впервые для Министерства обороны 26 "этичных" хакеров приняли участие в программе Bug Bounty (вознаграждение за найденные уязвимости – ред.) в сотрудничестве с американской организацией HackerOne. Программа длиной в 30 дней направлена на выявление и устранение уязвимостей в киберсистемах для укрепления безопасности и обеспечения большей устойчивости", - отмечается в сообщении.В Минобороны добавили, что хакеры помогли повысить безопасность сетей и 750 тысяч девайсов в министерстве."Минобороны продолжит использовать экспертизу Bug Bounty в дополнение к другим возможностям, доступным для обеспечения кибербезопасности и устойчивости", - указывается в сообщении.По словам главного офицера информационной безопасности Минобороны Кристин Максвелл, важно расширять границы цифрового и кибернетического развития. "Работа с сообществом этичных хакеров позволяет нам развивать арсенал технических талантов и иметь больше вариантов для защиты наших активов", - отметила она.
https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html
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в мире, технологии, минобороны великобритании
Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей
Минбороны Великобритании: мы впервые воспользовались услугами хакеров для выявления уязвимостей
ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании
впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении
ведомства.
"Впервые для Министерства обороны 26 "этичных" хакеров приняли участие в программе Bug Bounty (вознаграждение за найденные уязвимости – ред.) в сотрудничестве с американской организацией HackerOne. Программа длиной в 30 дней направлена на выявление и устранение уязвимостей в киберсистемах для укрепления безопасности и обеспечения большей устойчивости", - отмечается в сообщении.
В Минобороны добавили, что хакеры помогли повысить безопасность сетей и 750 тысяч девайсов в министерстве.
"Минобороны продолжит использовать экспертизу Bug Bounty в дополнение к другим возможностям, доступным для обеспечения кибербезопасности и устойчивости", - указывается в сообщении.
По словам главного офицера информационной безопасности Минобороны Кристин Максвелл, важно расширять границы цифрового и кибернетического развития. "Работа с сообществом этичных хакеров позволяет нам развивать арсенал технических талантов и иметь больше вариантов для защиты наших активов", - отметила она.