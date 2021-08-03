https://ria.ru/20210803/khakery-1744225869.html

Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей

Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей - РИА Новости, 03.08.2021

Минбороны Британии впервые использовало хакеров для выявления уязвимостей

Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:47

2021-08-03T18:47

2021-08-03T18:47

в мире

технологии

минобороны великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

ЛОНДОН, 3 авг - РИА Новости. Минобороны Великобритании впервые воспользовалось услугами "этичных" хакеров для выявления уязвимостей в киберсистемах, говорится в сообщении ведомства."Впервые для Министерства обороны 26 "этичных" хакеров приняли участие в программе Bug Bounty (вознаграждение за найденные уязвимости – ред.) в сотрудничестве с американской организацией HackerOne. Программа длиной в 30 дней направлена на выявление и устранение уязвимостей в киберсистемах для укрепления безопасности и обеспечения большей устойчивости", - отмечается в сообщении.В Минобороны добавили, что хакеры помогли повысить безопасность сетей и 750 тысяч девайсов в министерстве."Минобороны продолжит использовать экспертизу Bug Bounty в дополнение к другим возможностям, доступным для обеспечения кибербезопасности и устойчивости", - указывается в сообщении.По словам главного офицера информационной безопасности Минобороны Кристин Максвелл, важно расширять границы цифрового и кибернетического развития. "Работа с сообществом этичных хакеров позволяет нам развивать арсенал технических талантов и иметь больше вариантов для защиты наших активов", - отметила она.

https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, минобороны великобритании