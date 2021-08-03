Исследование: американцы не верят расследующему штурм Капитолия комитету
Исследование: большинство американцев не верит расследующему штурм Капитолия спецкомитету
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Как говорится в сообщении на сайте издания, исследование, проведенное Центром американских политических исследований Гарварда и социологической службой Харриса показало, что 58% избирателей считают, что комитет будет работать с предубеждением, и только 42% верят в его беспристрастность.
Опрос был проведен 28, 29 июля среди 1788 зарегистрированных избирателей, выбранных случайно, но с учетом известной демографии; возможная статистическая погрешность не указана.
Первое заседание комитета состоялось в минувший вторник, показания дали четверо сотрудников правоохранительных органов, один из них заявил, что штурмовавшие Капитолий считали, что пришли туда по приглашению бывшего президента США Дональда Трампа.
На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах. Его сторонники 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.