https://ria.ru/20210803/kapitoliy-1744089538.html

Исследование: американцы не верят расследующему штурм Капитолия комитету

Исследование: американцы не верят расследующему штурм Капитолия комитету - РИА Новости, 03.08.2021

Исследование: американцы не верят расследующему штурм Капитолия комитету

Большинство американцев (58%) считает, что спецкомитет палаты представителей Конгресса США по расследованию январского штурма Капитолия не является... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T02:53

2021-08-03T02:53

2021-08-03T02:53

захват капитолия в вашингтоне

в мире

сша

капитолий

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Большинство американцев (58%) считает, что спецкомитет палаты представителей Конгресса США по расследованию январского штурма Капитолия не является беспристрастным, пишет газета Hill со сыслкой на результаты исследования.Как говорится в сообщении на сайте издания, исследование, проведенное Центром американских политических исследований Гарварда и социологической службой Харриса показало, что 58% избирателей считают, что комитет будет работать с предубеждением, и только 42% верят в его беспристрастность.Опрос был проведен 28, 29 июля среди 1788 зарегистрированных избирателей, выбранных случайно, но с учетом известной демографии; возможная статистическая погрешность не указана.Первое заседание комитета состоялось в минувший вторник, показания дали четверо сотрудников правоохранительных органов, один из них заявил, что штурмовавшие Капитолий считали, что пришли туда по приглашению бывшего президента США Дональда Трампа.На прошедших в ноябре 2020 года президентских выборах в США победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Республиканец Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах. Его сторонники 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но Сенат оправдал Трампа.

https://ria.ru/20210802/kapitoliy-1744082353.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/kapitoliy-1743176222.html

сша

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в мире, сша, капитолий