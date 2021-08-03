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Полиция в Кабуле освободила 30 заложников
Полиция в Кабуле освободила 30 заложников - РИА Новости, 03.08.2021
Полиция в Кабуле освободила 30 заложников
Полиция Кабула заявила, что освободила 30 мирных жителей, которые были взяты в заложники в ходе нападения, сообщает местный телеканал 1TV. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:15
2021-08-03T22:15
2021-08-03T22:28
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Полиция Кабула заявила, что освободила 30 мирных жителей, которые были взяты в заложники в ходе нападения, сообщает местный телеканал 1TV.Как передает телеканал со ссылкой на министерство внутренних дел, нападавшие начали проникать в жилые дома и вступать в столкновение с сотрудниками сил безопасности.Ранее очевидец и источник в полиции Кабула сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Афганистана был подорван автомобиль, после чего в его дом вошли несколько вооруженных людей. Местное агентство Пажвак сообщило, что глава минобороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади не пострадал при нападении на его дом в Кабуле.
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в мире, кабул (город), афганистан
22:15 03.08.2021 (обновлено: 22:28 03.08.2021)
Полиция в Кабуле освободила 30 заложников
Телеканал 1TV: полиция в Кабуле освободила 30 заложников