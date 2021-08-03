https://ria.ru/20210803/kabul-1744234836.html

В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек

В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2021

В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек

Шесть человек госпитализированы после взрыва в Кабуле, идет вооруженное столкновение, сообщила итальянская неправительственная организация Emergency, клиника... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:38

2021-08-03T19:38

2021-08-03T20:12

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после взрыва в Кабуле, идет вооруженное столкновение, сообщила итальянская неправительственная организация Emergency, клиника которой расположена в афганской столице."К настоящему времени к нам поступили шесть пациентов", - говорится в размещенном в Twitter сообщении организации, согласно которому "продолжается вооруженное столкновение".Организация отметила, что взрыв произошел как раз недалеко от ее клиники в Кабуле.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что взрыв в столице Афганистана раздался вблизи иранского посольства.

https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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кабул (город), афганистан