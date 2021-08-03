https://ria.ru/20210803/kabul-1744234836.html
В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек
В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек - РИА Новости, 03.08.2021
В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек
Шесть человек госпитализированы после взрыва в Кабуле, идет вооруженное столкновение, сообщила итальянская неправительственная организация Emergency, клиника... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:38
2021-08-03T19:38
2021-08-03T20:12
кабул (город)
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744238791_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_b9077c3649394eb0a68acad96237a82e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шесть человек госпитализированы после взрыва в Кабуле, идет вооруженное столкновение, сообщила итальянская неправительственная организация Emergency, клиника которой расположена в афганской столице."К настоящему времени к нам поступили шесть пациентов", - говорится в размещенном в Twitter сообщении организации, согласно которому "продолжается вооруженное столкновение".Организация отметила, что взрыв произошел как раз недалеко от ее клиники в Кабуле.Ранее очевидец сообщил РИА Новости, что взрыв в столице Афганистана раздался вблизи иранского посольства.
https://ria.ru/20210703/afganistan-1739682536.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744238791_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_be7b330d790c39162404e39b88b3d92c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кабул (город), афганистан
19:38 03.08.2021 (обновлено: 20:12 03.08.2021)
В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек
В Кабуле после взрыва госпитализировали шесть человек