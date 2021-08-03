https://ria.ru/20210803/investportal-1744124818.html

Число посещений инвестпортала Москвы превысило 14 миллионов

Число посещений инвестпортала Москвы превысило 14 миллионов - РИА Новости, 03.08.2021

Число посещений инвестпортала Москвы превысило 14 миллионов

Число посещений инвестиционного портала Москвы с момента его запуска в 2014 году превысило 14 миллионов, а за семь месяцев этого года уже достигло 1,8 миллиона, РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:31

2021-08-03T11:31

2021-08-03T11:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/97505/46/975054699_0:19:1200:694_1920x0_80_0_0_9a809aca451e09dba98655747aa4d966.jpg

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Число посещений инвестиционного портала Москвы с момента его запуска в 2014 году превысило 14 миллионов, а за семь месяцев этого года уже достигло 1,8 миллиона, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Инвестиционный портал Москвы остается одним из самых популярных специализированных сайтов для бизнеса. Сегодня это ресурс с 30 онлайн-сервисами и ежедневным пользовательским трафиком в 8,6 тысячи уникальных пользователей. Только с начала этого года предприниматели воспользовались сервисами портала 71,2 тысячи раз, то есть около 340 раз в день", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По данным ДИПП, сегодня на портале зарегистрировано более 51,6 тысячи личных кабинетов инвесторов: в этом году учетные записи создали 10,9 тысячи человек. Самым популярным из онлайн-сервисов портала остается запись на осмотр объекта торгов. Сервис позволяет отправить онлайн-заявку и в удобное для инвестора время осмотреть объекты, выставленные городом на торги. Осмотр доступен также в 3D-режиме.За последний год на портале открылось 14 новых сервисов. Так, сайте появилась возможность подать заявку на присвоение статуса московского инвестора, необходимого для предоставления такой меры поддержки от города, как инвестиционный налоговый вычет. С помощью еще одного сервиса - "Места приложения труда", девелоперы могут направлять заявления на присвоение статуса инвестиционного проекта по созданию объектов промышленно-производственного или административно-делового назначения.Еще один канал связи предпринимателей с городом – сервис "Московский инвестор", который позволяет бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности. Ответ на свое сообщение инвестор получает в течение 10 рабочих дней.В начале года на портале также была доработана инвестиционная карта, где можно изучить инвестпроекты и подобрать площадку для бизнеса.

https://ria.ru/20210802/fotovystavka-1743952383.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров