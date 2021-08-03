Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021
Гран-при конкурса завоевал бразильский фотограф Ари Бассус (Ary Bassous) за "Долг". Героиня снимка, доктор Джулиана Рибейро, только что сняла защитную одежду после восьми часов работы в ковидном госпитале.
Гран-при конкурса завоевал бразильский фотограф Ари Бассус (Ary Bassous) за "Долг". Героиня снимка, доктор Джулиана Рибейро, только что сняла защитную одежду после восьми часов работы в ковидном госпитале.
Лучшим в категории "Человечество" стал снимок "Обними, чтобы выжить" Мадса Ниссона (Mads Nissen) из Дании. Фотограф запечатлел первые за пять месяцев локдауна объятия 85-летней Розы Луизы Лунарди, живущей в доме престарелых в Бразилии.
Лучшим в категории "Человечество" стал снимок "Обними, чтобы выжить" Мадса Ниссона (Mads Nissen) из Дании. Фотограф запечатлел первые за пять месяцев локдауна объятия 85-летней Розы Луизы Лунарди, живущей в доме престарелых в Бразилии.
В категории "Портфолио" победил французский фотограф Флореан Леду (Florian Ledoux) со снимком тюленей-крабоедов, отдыхающих на льду Антарктического полуострова.
В категории "Портфолио" победил французский фотограф Флореан Леду (Florian Ledoux) со снимком тюленей-крабоедов, отдыхающих на льду Антарктического полуострова.
Победу в категории "Архитектурная фотография" праздновал Чарльз Сасвинанто (Charles Saswinanto) из Индонезии с "Плавящимся золотом".
Победу в категории "Архитектурная фотография" праздновал Чарльз Сасвинанто (Charles Saswinanto) из Индонезии с "Плавящимся золотом".
Тройку победителей в "Основной категории" среди черно-белых снимков замкнул "Гость сверху", попавший в объектив индонезийского фотографа Бамбанга Виравана (Bambang Wirawan).
Тройку победителей в "Основной категории" среди черно-белых снимков замкнул "Гость сверху", попавший в объектив индонезийского фотографа Бамбанга Виравана (Bambang Wirawan).
Третье место в номинации "Человечество" завоевал Марк Абу Жауд (Marc Abou Jaoude) из Ливана. Снимок сделан после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года.
Третье место в номинации "Человечество" завоевал Марк Абу Жауд (Marc Abou Jaoude) из Ливана. Снимок сделан после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года.
Пятое место в номинации "Портфолио" досталось британцу Алексу МакБрайду (Alex McBride), наблюдавшему за протестами в Армении после подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ноябре 2020 года.
Пятое место в номинации "Портфолио" досталось британцу Алексу МакБрайду (Alex McBride), наблюдавшему за протестами в Армении после подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ноябре 2020 года.
"Глаз в небе" принес Рахулу Бансалу (Rahul Bansal) из Индии пятое место в категории "Архитектурная фотография".
"Глаз в небе" принес Рахулу Бансалу (Rahul Bansal) из Индии пятое место в категории "Архитектурная фотография".
"Социальная дистанция" итальянца Джузеппе Кокьери (Giuseppe Cocchieri) стала лучшим черно-белым фото в "Основной категории".
"Социальная дистанция" итальянца Джузеппе Кокьери (Giuseppe Cocchieri) стала лучшим черно-белым фото в "Основной категории".
Второе место в номинации "Человечность" досталось турецкому фотографу Ильхану Килинку (Ilhan Kilinc) и "Объятиям".
Второе место в номинации "Человечность" досталось турецкому фотографу Ильхану Килинку (Ilhan Kilinc) и "Объятиям".
"Парейдолию" Юсефа Аль Хабши Аль Хашими (Yousef Al Habshi Al Hashmi) из ОАЭ отметили четвертым местом в категории "Портфолио".
"Парейдолию" Юсефа Аль Хабши Аль Хашими (Yousef Al Habshi Al Hashmi) из ОАЭ отметили четвертым местом в категории "Портфолио".
"Конечный пункт" француза Самира Аль-Думи (Sameer Al-Doumy) назвали лучшим цветным фото в "Основной категории".
"Конечный пункт" француза Самира Аль-Думи (Sameer Al-Doumy) назвали лучшим цветным фото в "Основной категории".