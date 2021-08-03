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Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021

Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021 - РИА Новости, 03.08.2021

Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021

Стали известны назвали имена победителей международного фотоконкурса HIPA, основанного в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:45

2021-08-03T11:45

2021-08-03T12:33

фото

фотография

дубай (город)

коронавирус covid-19

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Стали известны назвали имена победителей международного фотоконкурса HIPA, основанного в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Главной темой творческого состязания на сей раз стало "Человечество". Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.

дубай (город)

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2021

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