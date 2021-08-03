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Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021
Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021 - РИА Новости, 03.08.2021
Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021
Стали известны назвали имена победителей международного фотоконкурса HIPA, основанного в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин... РИА Новости, 03.08.2021
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фото
фотография
дубай (город)
коронавирус covid-19
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Стали известны назвали имена победителей международного фотоконкурса HIPA, основанного в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Главной темой творческого состязания на сей раз стало "Человечество". Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
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фото, фото, фотография, дубай (город), коронавирус covid-19
11:45 03.08.2021 (обновлено: 12:33 03.08.2021)
 

Объятия, любопытный гость и чистое золото: победители конкурса HIPA 2021

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Стали известны назвали имена победителей международного фотоконкурса HIPA, основанного в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума. Главной темой творческого состязания на сей раз стало "Человечество". Завораживающие работы лауреатов — в подборке Ria.ru.
© Ary Bassous / HIPA

Гран-при конкурса завоевал бразильский фотограф Ари Бассус (Ary Bassous) за "Долг". Героиня снимка, доктор Джулиана Рибейро, только что сняла защитную одежду после восьми часов работы в ковидном госпитале.

Долг. Доктор Джулиана Рибейро только что сняла защитную одежду после 8 часов непрерывной работы в отделении неотложной помощи Covid-19. Бразилия
1 из 12

Гран-при конкурса завоевал бразильский фотограф Ари Бассус (Ary Bassous) за "Долг". Героиня снимка, доктор Джулиана Рибейро, только что сняла защитную одежду после восьми часов работы в ковидном госпитале.

© Ary Bassous / HIPA
© Mads Nissen / HIPA

Лучшим в категории "Человечество" стал снимок "Обними, чтобы выжить" Мадса Ниссона (Mads Nissen) из Дании. Фотограф запечатлел первые за пять месяцев локдауна объятия 85-летней Розы Луизы Лунарди, живущей в доме престарелых в Бразилии.

Обними, чтобы выжить. 85-летнюю Розу Лузию Лунарди обнимает медсестра Адриана Сильва да Коста Соуза
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Лучшим в категории "Человечество" стал снимок "Обними, чтобы выжить" Мадса Ниссона (Mads Nissen) из Дании. Фотограф запечатлел первые за пять месяцев локдауна объятия 85-летней Розы Луизы Лунарди, живущей в доме престарелых в Бразилии.

© Mads Nissen / HIPA
© Florian Ledoux / HIPA

В категории "Портфолио" победил французский фотограф Флореан Леду (Florian Ledoux) со снимком тюленей-крабоедов, отдыхающих на льду Антарктического полуострова.

Тюлени-крабоеды отдыхают на льду Антарктического полуострова
3 из 12

В категории "Портфолио" победил французский фотограф Флореан Леду (Florian Ledoux) со снимком тюленей-крабоедов, отдыхающих на льду Антарктического полуострова.

© Florian Ledoux / HIPA
© Charles Saswinanto / HIPA

Победу в категории "Архитектурная фотография" праздновал Чарльз Сасвинанто (Charles Saswinanto) из Индонезии с "Плавящимся золотом".

Тающее золото. Инчхон, Южная Корея
4 из 12

Победу в категории "Архитектурная фотография" праздновал Чарльз Сасвинанто (Charles Saswinanto) из Индонезии с "Плавящимся золотом".

© Charles Saswinanto / HIPA
© Bambang Wirawan / HIPA

Тройку победителей в "Основной категории" среди черно-белых снимков замкнул "Гость сверху", попавший в объектив индонезийского фотографа Бамбанга Виравана (Bambang Wirawan).

Гость наверху. Ласка играет на стволе сосны в джунглях Джокьякарты - остров Ява, Индонезия
5 из 12

Тройку победителей в "Основной категории" среди черно-белых снимков замкнул "Гость сверху", попавший в объектив индонезийского фотографа Бамбанга Виравана (Bambang Wirawan).

© Bambang Wirawan / HIPA
© Marc Abou Jaoude / HIPA

Третье место в номинации "Человечество" завоевал Марк Абу Жауд (Marc Abou Jaoude) из Ливана. Снимок сделан после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года.

Шрамы от взрыва. Ливан
6 из 12

Третье место в номинации "Человечество" завоевал Марк Абу Жауд (Marc Abou Jaoude) из Ливана. Снимок сделан после мощного взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года.

© Marc Abou Jaoude / HIPA
© Alex McBride / HIPA

Пятое место в номинации "Портфолио" досталось британцу Алексу МакБрайду (Alex McBride), наблюдавшему за протестами в Армении после подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ноябре 2020 года.

Женщина перед полицией, охраняющей здание парламента Армении
7 из 12

Пятое место в номинации "Портфолио" досталось британцу Алексу МакБрайду (Alex McBride), наблюдавшему за протестами в Армении после подписания соглашения по Нагорному Карабаху в ноябре 2020 года.

© Alex McBride / HIPA
© Rahul Bansal / HIPA

"Глаз в небе" принес Рахулу Бансалу (Rahul Bansal) из Индии пятое место в категории "Архитектурная фотография".

Око Дубая в тумане. Дубай
8 из 12

"Глаз в небе" принес Рахулу Бансалу (Rahul Bansal) из Индии пятое место в категории "Архитектурная фотография".

© Rahul Bansal / HIPA
© Giuseppe Cocchieri / HIPA

"Социальная дистанция" итальянца Джузеппе Кокьери (Giuseppe Cocchieri) стала лучшим черно-белым фото в "Основной категории".

Социальная дистанция, Италия
9 из 12

"Социальная дистанция" итальянца Джузеппе Кокьери (Giuseppe Cocchieri) стала лучшим черно-белым фото в "Основной категории".

© Giuseppe Cocchieri / HIPA
© Ilhan Kilinc / HIPA

Второе место в номинации "Человечность" досталось турецкому фотографу Ильхану Килинку (Ilhan Kilinc) и "Объятиям".

Объятие. Турция
10 из 12

Второе место в номинации "Человечность" досталось турецкому фотографу Ильхану Килинку (Ilhan Kilinc) и "Объятиям".

© Ilhan Kilinc / HIPA
© Yousef Al Habshi / HIPA

"Парейдолию" Юсефа Аль Хабши Аль Хашими (Yousef Al Habshi Al Hashmi) из ОАЭ отметили четвертым местом в категории "Портфолио".

Парейдолия
11 из 12

"Парейдолию" Юсефа Аль Хабши Аль Хашими (Yousef Al Habshi Al Hashmi) из ОАЭ отметили четвертым местом в категории "Портфолио".

© Yousef Al Habshi / HIPA
© Sameer Al-Doumy / HIPA

"Конечный пункт" француза Самира Аль-Думи (Sameer Al-Doumy) назвали лучшим цветным фото в "Основной категории".

Конечный пункт. Мигранты на борту лодки пытаются незаконно пересечь морские границы из Франции в сторону Соединенного Королевства
12 из 12

"Конечный пункт" француза Самира Аль-Думи (Sameer Al-Doumy) назвали лучшим цветным фото в "Основной категории".

© Sameer Al-Doumy / HIPA
 
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