https://ria.ru/20210803/granitsa-1744235421.html

Литва планирует укрепить границу с Белоруссией в ближайшие месяцы

Литва планирует укрепить границу с Белоруссией в ближайшие месяцы - РИА Новости, 03.08.2021

Литва планирует укрепить границу с Белоруссией в ближайшие месяцы

Литва планирует в течение нескольких месяцев значительно укрепить свою границу с Белоруссией, заявил во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" замминистра... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:40

2021-08-03T19:40

2021-08-03T19:40

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МОСКВА/РИГА, 3 авг – РИА Новости. Литва планирует в течение нескольких месяцев значительно укрепить свою границу с Белоруссией, заявил во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас."Через несколько месяцев граница будет укреплена. Дальше не спрашивайте – это гостайна", - сказал он.При этом дипломат не стал называть стоимость забора, который сейчас возводится на границе Литвы и Белоруссии. "Это будет зависеть от окончательного дизайна", - сказал замминистра.Адоменас также подтвердил, что колючую проволоку для установки забора на границе Литвы и Белоруссии предоставила Украина."От ЕС мы получаем офицеров Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ - ред.), с их техникой, переводчиками, что очень важно, с их аналитиками, и также финансовые средства... Мы очень благодарны Украине, что она своими резервами помогает укреплять нашу границу, спасибо им", - сказал дипломат.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".Как сообщается на сайте президенты Литвы Гитанаса Науседы, на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну он попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о дополнительном персонале и финансах, оборудовании для заграждения на границе и содействии в репатриации.

https://ria.ru/20210802/migranty-1743962231.html

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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в мире, литва, белоруссия, минск, евросовет, гитанас науседа