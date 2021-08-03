Литва планирует укрепить границу с Белоруссией в ближайшие месяцы
Замглавы МИД Литвы Адоменас: планируем укрепить границу с Белоруссией в течение нескольких месяцев
© REUTERS / Janis LaizansСолдаты литовской армии устанавливают колючую проволоку на границе с Белоруссией
МОСКВА/РИГА, 3 авг – РИА Новости. Литва планирует в течение нескольких месяцев значительно укрепить свою границу с Белоруссией, заявил во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
"Через несколько месяцев граница будет укреплена. Дальше не спрашивайте – это гостайна", - сказал он.
При этом дипломат не стал называть стоимость забора, который сейчас возводится на границе Литвы и Белоруссии. "Это будет зависеть от окончательного дизайна", - сказал замминистра.
Адоменас также подтвердил, что колючую проволоку для установки забора на границе Литвы и Белоруссии предоставила Украина.
"От ЕС мы получаем офицеров Frontex (агентство ЕС по безопасности внешних границ - ред.), с их техникой, переводчиками, что очень важно, с их аналитиками, и также финансовые средства... Мы очень благодарны Украине, что она своими резервами помогает укреплять нашу границу, спасибо им", - сказал дипломат.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
Как сообщается на сайте президенты Литвы Гитанаса Науседы, на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну он попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о дополнительном персонале и финансах, оборудовании для заграждения на границе и содействии в репатриации.
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