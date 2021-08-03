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Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19
Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19
Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:16
2021-08-03T13:14
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг — РИА Новости. Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает", — сказал он.Помимо этого, министр призвал привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:16 03.08.2021 (обновлено: 13:14 03.08.2021)
 
Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко: более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинский работник во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг — РИА Новости. Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает", — сказал он.
Помимо этого, министр призвал привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания.
Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
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