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Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19
Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19
Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:16
2021-08-03T12:16
2021-08-03T13:14
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вакцинация россиян от covid-19
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг — РИА Новости. Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает", — сказал он.Помимо этого, министр призвал привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.
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12:16 03.08.2021 (обновлено: 13:14 03.08.2021)
Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: более 98% госпитализированных пациентов с COVID-19 не были привиты