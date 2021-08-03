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Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19

Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

Мурашко назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с COVID-19

Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:16

2021-08-03T12:16

2021-08-03T13:14

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вакцинация россиян от covid-19

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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг — РИА Новости. Более 98% пациентов, госпитализированных с COVID-19, не были привиты, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает", — сказал он.Помимо этого, министр призвал привить всех граждан старше 60 лет, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. Вакцинироваться сейчас можно в любом регионе России, доступны следующие препараты: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт". Последняя также рекомендована для ревакцинации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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