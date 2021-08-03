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РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров
РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров - РИА Новости, 03.08.2021
РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров
Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит голосование среди компаний-экспортеров, чтобы определить самые нужные для них сервисы, которые центр затем планирует... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:56
2021-08-03T18:56
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит голосование среди компаний-экспортеров, чтобы определить самые нужные для них сервисы, которые центр затем планирует осуществить на платформе "Мой экспорт"."Мы просим вас проголосовать за сервисы, которые предполагается реализовать на платформе в первую очередь. Нам важно мнение как опытных экспортеров, так и компаний, которые только рассматривают экспорт как направление бизнеса. Результаты опроса мы учтем при формировании плана запуска новых сервисов Цифровой платформы "Мой экспорт", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" АО "РЭЦ" Алексей Михайлик.РЭЦ обновляет планы развития цифровой платформы "Мой экспорт" на ближайшие годы. Центр стремится сделать экспорт полностью цифровым, обеспечив цифровизацию всех этапов экспортной деятельности российских компаний.В 2018 году РЭЦ уже проводил опрос, в котором более 2 тысяч компаний обозначили самые важные с их точки зрения услуги для цифровизации, а также административные и межгосударственные барьеры, которые хотелось бы снять с помощью сервисов платформы.
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российский экспортный центр (рэц), россия
18:56 03.08.2021
 

РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Стенд АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит голосование среди компаний-экспортеров, чтобы определить самые нужные для них сервисы, которые центр затем планирует осуществить на платформе "Мой экспорт".

"Мы просим вас проголосовать за сервисы, которые предполагается реализовать на платформе в первую очередь. Нам важно мнение как опытных экспортеров, так и компаний, которые только рассматривают экспорт как направление бизнеса. Результаты опроса мы учтем при формировании плана запуска новых сервисов Цифровой платформы "Мой экспорт", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" АО "РЭЦ" Алексей Михайлик.
Директор по региональному проекту АО РЭЦ Наталья Минаева, управляющий директор по развитию нефинансовых продуктов и зарубежной сети Ксения Тагирова и врио заместителя Губернатора Белгородской области Дмитрий Гладских во время награждения - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 12:57
РЭЦ выбрал лучшие региональные центры поддержки экспорта
РЭЦ обновляет планы развития цифровой платформы "Мой экспорт" на ближайшие годы. Центр стремится сделать экспорт полностью цифровым, обеспечив цифровизацию всех этапов экспортной деятельности российских компаний.

В 2018 году РЭЦ уже проводил опрос, в котором более 2 тысяч компаний обозначили самые важные с их точки зрения услуги для цифровизации, а также административные и межгосударственные барьеры, которые хотелось бы снять с помощью сервисов платформы.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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