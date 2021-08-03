РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит голосование среди компаний-экспортеров, чтобы определить самые нужные для них сервисы, которые центр затем планирует осуществить на платформе "Мой экспорт".
"Мы просим вас проголосовать за сервисы, которые предполагается реализовать на платформе в первую очередь. Нам важно мнение как опытных экспортеров, так и компаний, которые только рассматривают экспорт как направление бизнеса. Результаты опроса мы учтем при формировании плана запуска новых сервисов Цифровой платформы "Мой экспорт", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" АО "РЭЦ" Алексей Михайлик.
"Мы просим вас проголосовать за сервисы, которые предполагается реализовать на платформе в первую очередь. Нам важно мнение как опытных экспортеров, так и компаний, которые только рассматривают экспорт как направление бизнеса. Результаты опроса мы учтем при формировании плана запуска новых сервисов Цифровой платформы "Мой экспорт", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" АО "РЭЦ" Алексей Михайлик.
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РЭЦ обновляет планы развития цифровой платформы "Мой экспорт" на ближайшие годы. Центр стремится сделать экспорт полностью цифровым, обеспечив цифровизацию всех этапов экспортной деятельности российских компаний.
В 2018 году РЭЦ уже проводил опрос, в котором более 2 тысяч компаний обозначили самые важные с их точки зрения услуги для цифровизации, а также административные и межгосударственные барьеры, которые хотелось бы снять с помощью сервисов платформы.
В 2018 году РЭЦ уже проводил опрос, в котором более 2 тысяч компаний обозначили самые важные с их точки зрения услуги для цифровизации, а также административные и межгосударственные барьеры, которые хотелось бы снять с помощью сервисов платформы.