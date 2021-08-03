https://ria.ru/20210803/golosovanie-1744228277.html

РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров

РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров - РИА Новости, 03.08.2021

РЭЦ объявил голосование за самые нужные сервисы для экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит голосование среди компаний-экспортеров, чтобы определить самые нужные для них сервисы, которые центр затем планирует... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:56

2021-08-03T18:56

2021-08-03T18:56

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Российский экспортный центр (РЭЦ) проводит голосование среди компаний-экспортеров, чтобы определить самые нужные для них сервисы, которые центр затем планирует осуществить на платформе "Мой экспорт"."Мы просим вас проголосовать за сервисы, которые предполагается реализовать на платформе в первую очередь. Нам важно мнение как опытных экспортеров, так и компаний, которые только рассматривают экспорт как направление бизнеса. Результаты опроса мы учтем при формировании плана запуска новых сервисов Цифровой платформы "Мой экспорт", - сказал вице-президент по реализации проекта "Одно окно" АО "РЭЦ" Алексей Михайлик.РЭЦ обновляет планы развития цифровой платформы "Мой экспорт" на ближайшие годы. Центр стремится сделать экспорт полностью цифровым, обеспечив цифровизацию всех этапов экспортной деятельности российских компаний.В 2018 году РЭЦ уже проводил опрос, в котором более 2 тысяч компаний обозначили самые важные с их точки зрения услуги для цифровизации, а также административные и межгосударственные барьеры, которые хотелось бы снять с помощью сервисов платформы.

https://ria.ru/20210728/tsentry-1743252583.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), россия