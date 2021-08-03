https://ria.ru/20210803/evrokomissiya-1744237242.html

Предстатель ЕК прокомментировал признание COVID-сертификатов третьих стран

Предстатель ЕК прокомментировал признание COVID-сертификатов третьих стран - РИА Новости, 03.08.2021

Предстатель ЕК прокомментировал признание COVID-сертификатов третьих стран

Признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, страны сами... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:55

2021-08-03T19:55

2021-08-03T20:29

распространение коронавируса

в мире

сан-марино

евросоюз

еврокомиссия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником", сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V"."Решение Еврокомиссии о признании эквивалентности COVID-сертификатов (с третьими странами - ред.) не означает признания каких-либо вакцин. Сертификат вакцинации Сан-Марино будет приниматься на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС для вакцины "Спутник V". То есть каждое государство в Евросоюзе самостоятельно принимает решение, снимать ли ограничения для лиц, которые имеют сертификаты вакцинации не получившими одобрения в Евросоюзе препаратами", - сказал представитель Еврокомиссии.Как добавил собеседник агентства, "важно отметить, что наличие цифрового COVID-сертификата не является предварительным условием для въезда на территорию Евросоюза".Представитель Еврокомиссии напомнил, что ЕК рекомендовала разрешать въезд тем, кто был привит одной из одобренных в ЕС вакцин или же препаратом из списка Всемирной организации здравоохранения, рекомендованных для экстренного применения. "При этом статус вакцинации может быть подтвержден как европейским сертификатом, так и другим документом о вакцинации, решение по которому должны принимать непосредственно власти заинтересованной страны", - заявил собеседник агентства.Всего в ЕС одобрены к применению у взрослых четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько препаратов, включая российскую вакцину "Спутник V". ЕС с 1 июля официально ввел в действие электронный коронавирусный сертификат.

https://ria.ru/20210803/sputnik-1744236189.html

https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikat-1744160598.html

сан-марино

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в мире, сан-марино, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"