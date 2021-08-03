https://ria.ru/20210803/epivakkorona-1744209201.html

В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса

В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021

В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса

Все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19, сообщили РИА Новости в центре "Вектор", приведя статистику по заболеваемости после... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:38

2021-08-03T17:38

2021-08-03T21:02

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19, сообщили РИА Новости в центре "Вектор", приведя статистику по заболеваемости после получения двух прививок. "На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак", — говорится в сообщении.Среди тех, кто получил одну дозу "Спутника V", заболели 0,79%, "ЭпиВакКороны" — 1,3% и 0,93% — "КовиВака", уточнили в "Векторе". Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что среди привитых "Спутником V" заболели 1,8%, самый низкий показатель заболеваемости у препарата "КовиВак" — 0,9%, среди привитых "ЭпиВакКороной" COVID-19 заразились шесть процентов пациентов, сделавших оба укола.Об эффективности вакцин ранее во вторник сообщал и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его данным, не были привиты более 98 процентов пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию.

https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743206220.html

https://ria.ru/20210724/epivakkorona-1742675591.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19