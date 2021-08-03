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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/epivakkorona-1744209201.html
В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса
В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса - РИА Новости, 03.08.2021
В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса
Все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19, сообщили РИА Новости в центре "Вектор", приведя статистику по заболеваемости после... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:38
2021-08-03T21:02
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19, сообщили РИА Новости в центре "Вектор", приведя статистику по заболеваемости после получения двух прививок. "На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак", — говорится в сообщении.Среди тех, кто получил одну дозу "Спутника V", заболели 0,79%, "ЭпиВакКороны" — 1,3% и 0,93% — "КовиВака", уточнили в "Векторе". Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что среди привитых "Спутником V" заболели 1,8%, самый низкий показатель заболеваемости у препарата "КовиВак" — 0,9%, среди привитых "ЭпиВакКороной" COVID-19 заразились шесть процентов пациентов, сделавших оба укола.Об эффективности вакцин ранее во вторник сообщал и министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его данным, не были привиты более 98 процентов пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию.
https://ria.ru/20210728/vaktsina-1743206220.html
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общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", россия, коронавирус в россии, вакцина "эпиваккорона", вакцинация россиян от covid-19
17:38 03.08.2021 (обновлено: 21:02 03.08.2021)
 
В "Векторе" назвали долю заболевших после второй прививки от коронавируса

ГНЦ "Вектор": лишь 0,59% привитых "ЭпиВакКороной" заболели спустя 21 день после второй прививки

© РИА Новости / Алексей МайшевУпаковка российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании "Герофарм" в Московской области
Упаковка российской вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии фармацевтической компании Герофарм в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Все зарегистрированные российские вакцины эффективно защищают от COVID-19, сообщили РИА Новости в центре "Вектор", приведя статистику по заболеваемости после получения двух прививок.
"На основе данных, полученных с начала вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "ГамКовидВак" ("Спутник V"), 0,59% для "ЭпиВакКороны" и 0,27% для "КовиВак", — говорится в сообщении.
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Среди тех, кто получил одну дозу "Спутника V", заболели 0,79%, "ЭпиВакКороны" — 1,3% и 0,93% — "КовиВака", уточнили в "Векторе".
Ранее издание "Фонтанка" сообщило, что среди привитых "Спутником V" заболели 1,8%, самый низкий показатель заболеваемости у препарата "КовиВак" — 0,9%, среди привитых "ЭпиВакКороной" COVID-19 заразились шесть процентов пациентов, сделавших оба укола.
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Об эффективности вакцин ранее во вторник сообщал и министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его данным, не были привиты более 98 процентов пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию.
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