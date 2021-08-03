https://ria.ru/20210803/dorogi-1744169323.html

Челябинские власти увеличат объем строительства дорог

Челябинские власти увеличат объем строительства дорог - РИА Новости, 03.08.2021

Челябинские власти увеличат объем строительства дорог

В Челябинской области в 2021 году отремонтируют и построят около 800 километров автодорог, что почти в три раза больше, чем в 2018 году, когда этот показатель... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:03

2021-08-03T15:03

2021-08-03T15:03

челябинская область

общество

челябинская область

магнитогорск

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 3 авг – РИА Новости. В Челябинской области в 2021 году отремонтируют и построят около 800 километров автодорог, что почти в три раза больше, чем в 2018 году, когда этот показатель составлял 271 километр, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер.По словам главы региона, с прошлого года в Челябинской области ведется беспрецедентное по масштабам дорожное строительство."Работаем по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", по программам "Стимул" и "Комплексное развитие сельских территорий". Не забываем и муниципалитеты. Из общего объема дорожного фонда – в этом году это 19,9 миллиарда рублей - 44% - это субсидии муниципалитетам на ремонт и содержание дорог. Наша задача на этот сезон – привести в нормативное состояние 800 километров автодорог", - сказал Текслер на совещании с заместителями и специалистами министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.Он напомнил, что в 2018 году этот объем был 271 километр - регион нарастил объемы дорожных работ практически в три раза.По данным Текслера, сейчас в регионе реализуется ряд крупных капиталоемких объектов. "Реконструкция Ленинградского моста в Челябинске, путепровод по улице 9 мая в Магнитогорске, объекты проекта "Притяжение" в Магнитогорске. Начали строительство моста со спиралевидным съездом в Бакале. Это ключевые элементы дорожной инфраструктуры, от состояния которых напрямую зависит комфорт и безопасность людей", - отметил он.Глава региона поставил задачу по отслеживанию сроков и качества ремонтных работ. "Необходимо постоянно следить за сроками и качеством выполнения дорожных работ подрядными организациями, делать это на местах. Вопрос качества принципиальный, этому надо уделять внимание. Для людей это чувствительная тема", - сказал он.По словам министра дорожного хозяйства и транспорта региона Алексея Нечаева, рост объемов дорожного фонда позволил более чем в 2,9 раза увеличить объемы дорожного строительства. "Если в 2018 году приведен в нормативное состояние 271 километр автомобильных дорог регионального и местного значения, то в 2020 году этот показатель достиг 825,6 километра. В текущем году мы ставим задачу отремонтировать не менее 800 километров автодорог", - сказал он на совещании.Он отметил, что основным локомотивом развития дорожной сети региона является национальный проект "Безопасные качественные дороги". С начала реализации национального проекта в Челябинской области приведено в нормативное состояние 488 километров автодорог, построено шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля, на 40% сокращено количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, общий объем финансирования мероприятий проекта за 2019-2020 год составил более 8,5 миллиарда рублей. В текущем году перед дорожными строителями стоят не менее амбициозные задачи, в плане работ по национальному проекту 328,167 километра дорожного покрытия, пояснил Нечаев.Как сообщала пресс-служба администрации Челябинска, в городе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" ведется одна из самых масштабных строек - реконструкция Ленинградского моста, где работы идут с опережением графика, и, учитывая важность этой ключевой транспортной артерии для жителей города, срок работ сокращен с 27 до 23 месяцев. Общая стоимость объекта - более 1 миллиарда рублей, включая затраты на строительный контроль, отмечает горадминистрация. "Срок сдачи этого моста - осень 2022 года, но движение мы планируем запустить уже к июлю того же года, чтобы максимально уменьшить дискомфорт граждан. По проекту срок строительства оставляет 27 месяцев, но, учитывая значимость, было принято решение сократить его до 23 месяцев", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета дорожного хозяйства города Рината Кучитарова.

https://ria.ru/20210729/chelyabinsk-1743456791.html

https://ria.ru/20210727/kompleks-1743111421.html

https://ria.ru/20210623/chelyabinsk-1738291586.html

челябинская область

магнитогорск

челябинск

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общество, челябинская область, магнитогорск, челябинск, алексей текслер