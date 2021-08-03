https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744136719.html

Антонов заявил об ужесточении условий работы российских дипломатов в США

Антонов заявил об ужесточении условий работы российских дипломатов в США - РИА Новости, 03.08.2021

Антонов заявил об ужесточении условий работы российских дипломатов в США

В США продолжают ужесточать условия работы российских дипломатов, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на сайте... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:27

2021-08-03T12:27

2021-08-03T12:27

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нед прайс

вашингтон

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В США продолжают ужесточать условия работы российских дипломатов, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его заявление опубликовано на сайте ведомства в Facebook.По его словам, Москва долго проявляла сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов. В качестве примера он привел захват дипсобственности и высылку сотрудников.Посол также опроверг слова пресс-секретаря госдепа Неда Прайса, который заявил, что Россия постоянно усложняет работу американских представительств, отметив, что Вашингтон имеет право выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников.Антонов в свою очередь рассказал, что российская сторона направляла документы в госдепартамент заблаговременно, строго в установленные сроки, однако реакции не последовало ноль.При этом, в Москве ожидают запросы на получение виз для сотрудников, которые заменят нынешний состав американского посольства, добавив, что Россия настроена на "честный эквивалентный размен".

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/diplomat-1741002376.html

https://ria.ru/20210425/memorial-1729884559.html

сша

вашингтон

россия

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политика, сша, анатолий антонов, нед прайс, вашингтон, россия