Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
Антонов: Россия выдала 22 визы сотрудникам посольства США, в ответ получила продление лишь одной
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление визы советника-посланника.
"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника", - приводятся слова Антонова на странице дипведомства в Facebook.
По словам посла РФ, в США эту меру расценивают как крупную уступку, с чем не соглашается Москва.
"Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - добавил Антонов.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.