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Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам - РИА Новости, 03.08.2021
Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:38
2021-08-03T06:38
в мире
сша
анатолий антонов
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление визы советника-посланника.По словам посла РФ, в США эту меру расценивают как крупную уступку, с чем не соглашается Москва."Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - добавил Антонов.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Официальный представитель госдепа США Нед Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096538.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
06:38 03.08.2021
 
Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам

Антонов: Россия выдала 22 визы сотрудникам посольства США, в ответ получила продление лишь одной

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление визы советника-посланника.

"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы. В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника", - приводятся слова Антонова на странице дипведомства в Facebook.

По словам посла РФ, в США эту меру расценивают как крупную уступку, с чем не соглашается Москва.
"Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - добавил Антонов.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
06:32
Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
Официальный представитель госдепа США Нед Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов выходит из здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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