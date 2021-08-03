https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html

Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам

Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам - РИА Новости, 03.08.2021

Антонов рассказал о "насмешке" США с выдачей виз российским дипломатам

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T06:38

2021-08-03T06:38

2021-08-03T06:38

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анатолий антонов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия за последние дни выдала 22 визы сотрудникам посольства США в Москве, но в ответ получила только продление визы советника-посланника.По словам посла РФ, в США эту меру расценивают как крупную уступку, с чем не соглашается Москва."Попытки продать нам "пустой воздух" не пройдут. Так что ожидаем от госдепартамента конструктивного подхода к решению проблем российских диппредставительств", - добавил Антонов.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Официальный представитель госдепа США Нед Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.

https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096538.html

https://ria.ru/20210802/posol-1744057269.html

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в мире, сша, анатолий антонов, россия