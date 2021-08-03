https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096538.html
Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов - РИА Новости, 03.08.2021
Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, официальный представитель госдепа Нед Прайс ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T06:32
2021-08-03T06:32
2021-08-03T06:34
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, официальный представитель госдепа Нед Прайс ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов, в реальности условия работы российских дипломатов в США продолжают ухудшаться.Комментируя заявление Прайса о том, что введение в РФ запрета американским диппредставительствам нанимать россиян и граждан третьих стран усложнит условия работы дипломатов из США, посол РФ в США сообщил, что Прайс ввел журналистов в заблуждение касательно реального положения дел."Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера", - добавил Антонов.При этом российский посол добавил, что Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Российская сторона готова внимательно рассматривать все получаемые обращения.Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.
https://ria.ru/20210802/posol-1744057269.html
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в мире, сша, анатолий антонов, россия
06:32 03.08.2021 (обновлено: 06:34 03.08.2021)
Антонов: госдеп ввел в заблуждение о положении дел в работе дипломатов
Антонов заявил, что в госдепе ввели в заблуждение о положении дел в работе российских дипломатов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Посол России
в США Анатолий Антонов
заявил, официальный представитель госдепа Нед Прайс
ввёл в заблуждение журналистов касательно реального положения дел в работе российских дипломатов, в реальности условия работы российских дипломатов в США продолжают ухудшаться.
Комментируя заявление Прайса о том, что введение в РФ запрета американским диппредставительствам нанимать россиян и граждан третьих стран усложнит условия работы дипломатов из США, посол РФ в США сообщил, что Прайс ввел журналистов в заблуждение касательно реального положения дел.
"Если послушать господина Неда Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера", - добавил Антонов.
"Мы очень долго проявляли сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Это и захват нашей собственности, и высылки сотрудников, когда людям давали всего 72 часа, чтобы покинуть территорию страны", - отметил Антонов.
При этом российский посол добавил, что Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Российская сторона готова внимательно рассматривать все получаемые обращения.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отмечал РИА Новости, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США
и членов их семей ждут продления виз, но США, по его словам, ведут практику выдавливания российских дипломатов.
Прайс не согласился с тем, как описал ситуацию Антонов. Он добавил, что госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам.