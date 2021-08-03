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В СК рассказали подробности дела против экс-главы УМВД по Камчатскому краю
В СК рассказали подробности дела против экс-главы УМВД по Камчатскому краю - РИА Новости, 03.08.2021
В СК рассказали подробности дела против экс-главы УМВД по Камчатскому краю
Бывший начальник УМВД по Камчатского краю Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за возвращение бизнесмену груза рыбы,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:23
2021-08-03T11:23
происшествия
камчатский край
владимир колокольцев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший начальник УМВД по Камчатского краю Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за возвращение бизнесмену груза рыбы, сообщает во вторник СК РФ.Ранее сегодня глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина и упомянул, что его предшественник задержан за "злоупотребления по службе"."В ГСУ СК РФ расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших сотрудников УМВД по Камчатскому краю по фактам получения взяток за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов. В ходе следствия получены доказательства причастности к совершению коррупционных преступлений бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева", - говорится в релизе.По данным следствия, год назад, в июле 2020-го, Киселев получил от предпринимателя взятку через посредников в два миллиона рублей за сокрытие "факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу".Сейчас офицер задержан, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, а также намерено предъявить обвинение по статьям о превышении полномочий и взятке в особо крупном размере.
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происшествия, камчатский край, владимир колокольцев, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:23 03.08.2021
 
В СК рассказали подробности дела против экс-главы УМВД по Камчатскому краю

СК: экс-главу УМВД по Камчатскому краю Киселева задержали по делу о взятке в два миллиона рублей

© Фото : ГУ МВД России по Камчатскому краюМихаил Киселёв
Михаил Киселёв - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : ГУ МВД России по Камчатскому краю
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Бывший начальник УМВД по Камчатского краю Михаил Киселев задержан по подозрению в получении взятки в 2 миллиона рублей за возвращение бизнесмену груза рыбы, сообщает во вторник СК РФ.
Ранее сегодня глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край представил составу регионального УМВД России нового начальника Ивана Кокухина и упомянул, что его предшественник задержан за "злоупотребления по службе".
"В ГСУ СК РФ расследуется уголовное дело в отношении ряда бывших сотрудников УМВД по Камчатскому краю по фактам получения взяток за покровительство незаконному обороту водных биоресурсов. В ходе следствия получены доказательства причастности к совершению коррупционных преступлений бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселева", - говорится в релизе.
По данным следствия, год назад, в июле 2020-го, Киселев получил от предпринимателя взятку через посредников в два миллиона рублей за сокрытие "факта изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу".
Сейчас офицер задержан, следствие планирует ходатайствовать о его аресте, а также намерено предъявить обвинение по статьям о превышении полномочий и взятке в особо крупном размере.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
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ПроисшествияКамчатский крайВладимир КолокольцевСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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