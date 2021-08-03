https://ria.ru/20210803/bastrykin-1744239164.html

Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени

Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени - РИА Новости, 03.08.2021

Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о пропаже в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:10

2021-08-03T20:10

2021-08-03T20:10

происшествия

тюмень

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о пропаже в Тюмени восьмилетней девочки, сообщается на сайте СК РФ.Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Ребенка разыскивают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, а также волонтеры и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего."Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.Поручения в части криминалистического сопровождения Бастрыкин дал главному управлению криминалистики СК РФ, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210609/delo-1736380220.html

тюмень

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия