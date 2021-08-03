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Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени
Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени - РИА Новости, 03.08.2021
Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о пропаже в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:10
2021-08-03T20:10
2021-08-03T20:10
происшествия
тюмень
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о пропаже в Тюмени восьмилетней девочки, сообщается на сайте СК РФ.Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Ребенка разыскивают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, а также волонтеры и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего."Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.Поручения в части криминалистического сопровождения Бастрыкин дал главному управлению криминалистики СК РФ, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе, добавляется в сообщении.
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происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Бастрыкин поставил на контроль дело о пропаже восьмилетней девочки в Тюмени
Председатель СК Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о пропаже восьмилетней девочки
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование уголовного дела о пропаже в Тюмени
восьмилетней девочки, сообщается
на сайте СК
РФ.
Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что вечером 30 июня девочка ушла из дома на улице Судостроителей на прогулку и не вернулась. Ребенка разыскивают следственно-оперативная группа и сотрудники полиции, а также волонтеры и местные жители. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего.
"Александр Бастрыкин поручил тщательно проработать все версии произошедшего, обеспечить дальнейшее проведение поисковых мероприятий. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - говорится в сообщении.
Поручения в части криминалистического сопровождения Бастрыкин дал главному управлению криминалистики СК РФ, сотрудники которого продолжают работать со следователями в регионе, добавляется в сообщении.