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В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.08.2021
В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом
Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:07
2021-08-03T10:49
происшествия
липецк
липецкая область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Липецкой области.По словам собеседницы, ДТП произошло ранним утром во вторник в центре Липецка."Водителю автобуса, мужчине 1982 года рождения, стало плохо. Он допустил столкновение с ограждением, затем со световой опорой. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, двое пострадали – 1959 и 2001 годов рождения, их увезли в больницу", - сказала представитель ведомства.Она отметила, что водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
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происшествия, липецк, липецкая область
10:07 03.08.2021 (обновлено: 10:49 03.08.2021)
 
В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом

В центре Липецка автобус въехал в дорожное ограждение, двоих пассажиров госпитализировали

© Фото : Gorod48.ruАвтобус въехал в дорожное ограждение в Липецке
Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : Gorod48.ru
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Липецкой области.
По словам собеседницы, ДТП произошло ранним утром во вторник в центре Липецка.
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"Водителю автобуса, мужчине 1982 года рождения, стало плохо. Он допустил столкновение с ограждением, затем со световой опорой. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, двое пострадали – 1959 и 2001 годов рождения, их увезли в больницу", - сказала представитель ведомства.
Она отметила, что водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
 
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