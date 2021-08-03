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В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.08.2021
В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом
Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:07
2021-08-03T10:07
2021-08-03T10:49
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Липецкой области.По словам собеседницы, ДТП произошло ранним утром во вторник в центре Липецка."Водителю автобуса, мужчине 1982 года рождения, стало плохо. Он допустил столкновение с ограждением, затем со световой опорой. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, двое пострадали – 1959 и 2001 годов рождения, их увезли в больницу", - сказала представитель ведомства.Она отметила, что водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
https://ria.ru/20210802/dtp-1744053723.html
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происшествия, липецк, липецкая область
10:07 03.08.2021 (обновлено: 10:49 03.08.2021)
В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом
В центре Липецка автобус въехал в дорожное ограждение, двоих пассажиров госпитализировали
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости.
Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке
после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Липецкой области
.
По словам собеседницы, ДТП произошло ранним утром во вторник в центре Липецка.
"Водителю автобуса, мужчине 1982 года рождения, стало плохо. Он допустил столкновение с ограждением, затем со световой опорой. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, двое пострадали – 1959 и 2001 годов рождения, их увезли в больницу", - сказала представитель ведомства.
Она отметила, что водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.