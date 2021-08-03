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В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 03.08.2021

В Липецке два человека пострадали в ДТП с автобусом

Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:07

2021-08-03T10:07

2021-08-03T10:49

происшествия

липецк

липецкая область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Автобус въехал в дорожное ограждение в Липецке после того, как водителю стало плохо, в итоге двоих пассажиров госпитализировали, сообщила РИА Новости представитель УМВД по Липецкой области.По словам собеседницы, ДТП произошло ранним утром во вторник в центре Липецка."Водителю автобуса, мужчине 1982 года рождения, стало плохо. Он допустил столкновение с ограждением, затем со световой опорой. В салоне автобуса находились около 15 пассажиров, двое пострадали – 1959 и 2001 годов рождения, их увезли в больницу", - сказала представитель ведомства.Она отметила, что водителю медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

https://ria.ru/20210802/dtp-1744053723.html

липецк

липецкая область

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происшествия, липецк, липецкая область