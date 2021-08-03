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В Москве автомобиль сбил двух детей
В Москве автомобиль сбил двух детей - РИА Новости, 03.08.2021
В Москве автомобиль сбил двух детей
Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:18
2021-08-03T18:11
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов - детей. Предварительно, есть пострадавшие. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.В Telegram-канале департамента ГОЧСиПБ уточняется, что авария произошла в районе ТЦ "Рио"."С места происшествия вертолетом несовершеннолетних эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы", - говорится в сообщении департамента. Добавляется, что на борту детей сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших.
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60
Момент аварии на Дмитровском шоссе: пострадали двое детей
❗️ Автомобиль сбил двух детей на Дмитровском шоссе в районе д. 163А. Они пострадали. Об этом сообщает Дептранс.
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происшествия, москва
16:18 03.08.2021 (обновлено: 18:11 03.08.2021)
 
В Москве автомобиль сбил двух детей

В Москве на Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов - детей. Предварительно, есть пострадавшие. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале департамента ГОЧСиПБ уточняется, что авария произошла в районе ТЦ "Рио".
"С места происшествия вертолетом несовершеннолетних эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы", - говорится в сообщении департамента. Добавляется, что на борту детей сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших.
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