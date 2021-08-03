https://ria.ru/20210803/avariya-1744189636.html

В Москве автомобиль сбил двух детей

В Москве автомобиль сбил двух детей - РИА Новости, 03.08.2021

В Москве автомобиль сбил двух детей

Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:18

2021-08-03T16:18

2021-08-03T18:11

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744217224_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a117fcbbb6ff881ea30810954203d69a.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Автомобиль сбил двух детей на севере Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов - детей. Предварительно, есть пострадавшие. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.В Telegram-канале департамента ГОЧСиПБ уточняется, что авария произошла в районе ТЦ "Рио"."С места происшествия вертолетом несовершеннолетних эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы", - говорится в сообщении департамента. Добавляется, что на борту детей сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние пострадавших.

https://ria.ru/20210802/glavred-1744044189.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Момент аварии на Дмитровском шоссе: пострадали двое детей ❗️ Автомобиль сбил двух детей на Дмитровском шоссе в районе д. 163А. Они пострадали. Об этом сообщает Дептранс. 2021-08-03T16:18 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва