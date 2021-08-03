Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента
Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента в Конституционном суде
ЕРЕВАН, 3 авг - РИА Новости. Оппозиция Армении оспорит процесс избрания спикера парламента в Конституционном суде, заявил во вторник представитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
В Армении в понедельник спикером парламента был избран зампред парламента предыдущего созыва, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Оппозиционные фракции предлагали на этот пост находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. После избрания Симоняна депутаты от оппозиции покинули зал заседаний.
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"Подтверждая, что вчерашний процесс выборов произошел с нарушением конституции, фракция "Честь имею" оспорит этот процесс в Конституционном суде", - сказал Мамиджанян на заседании парламента.
С таким же заявлением выступил представитель фракции "Армения" Арцвик Минасян, утверждая, что ее депутатам вопреки требованиям закона не позволили участвовать в выборах спикера парламента.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
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