Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/armeniya-1744107051.html
Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента
Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента - РИА Новости, 03.08.2021
Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента
Оппозиция Армении оспорит процесс избрания спикера парламента в Конституционном суде, заявил во вторник представитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:41
2021-08-03T09:41
в мире
армения
роберт кочарян
арцвик минасян
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104740/33/1047403359_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_20361e4fec726ce834b38294872a71ba.jpg
ЕРЕВАН, 3 авг - РИА Новости. Оппозиция Армении оспорит процесс избрания спикера парламента в Конституционном суде, заявил во вторник представитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.В Армении в понедельник спикером парламента был избран зампред парламента предыдущего созыва, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Оппозиционные фракции предлагали на этот пост находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. После избрания Симоняна депутаты от оппозиции покинули зал заседаний."Подтверждая, что вчерашний процесс выборов произошел с нарушением конституции, фракция "Честь имею" оспорит этот процесс в Конституционном суде", - сказал Мамиджанян на заседании парламента.С таким же заявлением выступил представитель фракции "Армения" Арцвик Минасян, утверждая, что ее депутатам вопреки требованиям закона не позволили участвовать в выборах спикера парламента.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://ria.ru/20210802/gorsovet-1743966173.html
https://ria.ru/20210802/pashinyan-1743956440.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104740/33/1047403359_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_9aabc484a6720b0a0ba8b27785756613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, армения, роберт кочарян, арцвик минасян, никол пашинян
09:41 03.08.2021
 
Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента

Армянская оппозиция оспорит процесс избрания спикера парламента в Конституционном суде

© РИА Новости / Алина Старостина / Перейти в фотобанкВид на город Ереван
Вид на город Ереван - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алина Старостина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 авг - РИА Новости. Оппозиция Армении оспорит процесс избрания спикера парламента в Конституционном суде, заявил во вторник представитель фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.
В Армении в понедельник спикером парламента был избран зампред парламента предыдущего созыва, член правящей партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Оппозиционные фракции предлагали на этот пост находящихся под арестом мэров городов Мегри и Сисиан Мхитара Закаряна и Артура Саркисяна. После избрания Симоняна депутаты от оппозиции покинули зал заседаний.
Сотрудники полиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:59
В Армении тяжело ранили члена правящей фракции горсовета Еревана
"Подтверждая, что вчерашний процесс выборов произошел с нарушением конституции, фракция "Честь имею" оспорит этот процесс в Конституционном суде", - сказал Мамиджанян на заседании парламента.
С таким же заявлением выступил представитель фракции "Армения" Арцвик Минасян, утверждая, что ее депутатам вопреки требованиям закона не позволили участвовать в выборах спикера парламента.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:27
Пашиняна назначили премьер-министром Армении
 
В миреАрменияРоберт КочарянАрцвик МинасянНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
02:27WSJ: Афганистан освободил пять тысяч пленных боевиков под давлением США
Лента новостейМолния