https://ria.ru/20210803/antikrizisnyy-1744156322.html

ЕК выделила первые три миллиарда евро из антикризисного фонда ЕС

ЕК выделила первые три миллиарда евро из антикризисного фонда ЕС - РИА Новости, 03.08.2021

ЕК выделила первые три миллиарда евро из антикризисного фонда ЕС

Еврокомиссия выделила первые 3 миллиарда евро из нового антикризисного фонда "ЕС следующего поколения", который был задуман более года назад для борьбы с... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:04

2021-08-03T14:04

2021-08-03T14:11

распространение коронавируса

италия

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коронавирус covid-19

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БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Еврокомиссия выделила первые 3 миллиарда евро из нового антикризисного фонда "ЕС следующего поколения", который был задуман более года назад для борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавируса, говорится в сообщении ЕК.RRF, размер которого, по последней оценке ЕК, составит 723,8 миллиарда евро, является основной частью фонда "ЕС следующего поколения", величина которого в свою очередь составляет около 800 миллиардов евро. Средства для наполнения фонда ЕК привлечет на рынке капитала. Фонд "ЕС следующего поколения" начал создаваться из-за пандемии коронавируса, он предназначен для оказания помощи всем странам Евросоюза на пути их восстановления от глубокого кризиса, вызванного борьбой с ней. Для того, чтобы получить финансирование, страна ЕС должна представить на рассмотрение ЕК план своего развития, он обязательно должен включать инвестиции в проекты, направленные на снижение вредного влияния экономики на окружающую среду. Эти планы и связанное с ними финансирование согласовывает Еврокомиссия, окончательное решение о возможности выделить стране деньги из фонда для реализации плана принимает Совет стран ЕС.Ранее Еврокомиссия согласовала предоставление Италии 191 миллиарда евро в форме кредитов и грантов из RRF, Испании – около 70 миллиардов евро только в форме грантов, Франции – 40 миллиардов евро грантов, Греции – 30 миллиардов кредитов и грантов, Германии – 25,6 миллиарда в виде грантов. Для ряда других стран были одобрены меньшие суммы исходя из предложенных ими планов развития и запрошенного для их выполнения финансирования. Деньги из фонда будут выделяться в течение нескольких ближайших лет.Совет стран ЕС уже согласовал первую партию планов и возможность перечисления первых денег из фонда. Для Португалии предусмотрено общее финансирование в 16,6 миллиарда евро из RFF, для Бельгии - 5,9 миллиарда евро, для Люксембурга - 93,4 миллиона евро.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743063269.html

https://ria.ru/20210803/sputnik-1744133738.html

италия

франция

португалия

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италия, франция, португалия, евросоюз, еврокомиссия, коронавирус covid-19