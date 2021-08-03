Американцы обвинили Трампа, СМИ и непривитых в росте случаев COVID-19
Данные опроса Axios: американцы винят в росте случаев COVID-19 Трампа, СМИ и непривитых
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
© AP Photo / Mary Altaffer
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Вакцинированные американцы винят бывшего президента США Дональда Трампа, консервативные СМИ и непривитых жителей Штатов в росте числа случаев COVID-19 и распространении новых штаммов в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом Axios совместно с компанией Ipsos.
Опрос проводился с 30 июля по 2 августа. В нем приняли участие 999 американцев старше 18 лет, среди которых 731 человек сделали прививки от COVID-19, и 268 человек не прошли вакцинацию. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,3 процентных пункта.
Респондентам предлагалось выбрать тех, на кого они возлагают вину за рост заражений и распространение штаммов. Согласно приведенным данным, 35,7% прошедших вакцинацию американцев винят Трампа за рост числа заражений коронавирусом в США. Помимо Трампа, 33,4% опрошенных привитых американцев обвиняют консервативные СМИ, 78,6% – невакцинированных жителей США. Действующего президента США Джо Байдена при этом обвиняют 11,5% респондентов.
В свою очередь более трети невакцинированных американцев – 36,9% – убеждены, что в распространении коронавируса виноваты прибывшие в США туристы из других стран. Второй по популярности причиной стали ведущие американские СМИ (27,1% не прошедших вакцинацию участников опроса).
Ранее директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар заявил, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. По его данным, в понедельник поступили данные о 468 тысячах вакцинаций, из них 320 тысяч первых доз. Неделей ранее за день зарегистрировали 257 тысяч прививок.