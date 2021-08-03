https://ria.ru/20210803/amerikantsy-1744180892.html

Американцы обвинили Трампа, СМИ и непривитых в росте случаев COVID-19

Американцы обвинили Трампа, СМИ и непривитых в росте случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

Американцы обвинили Трампа, СМИ и непривитых в росте случаев COVID-19

Вакцинированные американцы винят бывшего президента США Дональда Трампа, консервативные СМИ и непривитых жителей Штатов в росте числа случаев COVID-19 и... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:49

2021-08-03T15:49

2021-08-03T15:49

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

сша

джо байден

дональд трамп

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Вакцинированные американцы винят бывшего президента США Дональда Трампа, консервативные СМИ и непривитых жителей Штатов в росте числа случаев COVID-19 и распространении новых штаммов в стране, свидетельствуют данные опроса, проведенного порталом Axios совместно с компанией Ipsos.Опрос проводился с 30 июля по 2 августа. В нем приняли участие 999 американцев старше 18 лет, среди которых 731 человек сделали прививки от COVID-19, и 268 человек не прошли вакцинацию. Статистическая погрешность составляет приблизительно 3,3 процентных пункта.Респондентам предлагалось выбрать тех, на кого они возлагают вину за рост заражений и распространение штаммов. Согласно приведенным данным, 35,7% прошедших вакцинацию американцев винят Трампа за рост числа заражений коронавирусом в США. Помимо Трампа, 33,4% опрошенных привитых американцев обвиняют консервативные СМИ, 78,6% – невакцинированных жителей США. Действующего президента США Джо Байдена при этом обвиняют 11,5% респондентов.В свою очередь более трети невакцинированных американцев – 36,9% – убеждены, что в распространении коронавируса виноваты прибывшие в США туристы из других стран. Второй по популярности причиной стали ведущие американские СМИ (27,1% не прошедших вакцинацию участников опроса).Ранее директор по статистике пандемии в Белом доме Сайрус Шахпар заявил, что более 70% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. По его данным, в понедельник поступили данные о 468 тысячах вакцинаций, из них 320 тысяч первых доз. Неделей ранее за день зарегистрировали 257 тысяч прививок.

https://ria.ru/20210413/vaktsinatsiya-1728084220.html

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743822318.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вакцинация, сша, джо байден, дональд трамп, коронавирус covid-19