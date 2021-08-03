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Краснодарский край
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Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы
Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы - РИА Новости, 03.08.2021
Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы
Кубань вошла в число регионов-лидеров по производству товарной аквакультуры, с начала текущего года в крае было произведено 16,5 тысячи тонн такой продукции,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:24
2021-08-03T19:24
краснодарский край
экономика
краснодарский край
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Кубань вошла в число регионов-лидеров по производству товарной аквакультуры, с начала текущего года в крае было произведено 16,5 тысячи тонн такой продукции, сообщает администрация региона.Краснодарский край выделяет субсидии из регионального бюджета для развития товарного рыбоводства. По данным краевых властей, в текущем году сумма господдержки составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, желающие начать бизнес в этой отрасли могут принять участие в программе по предоставлению федеральных грантов "Агростартап", действующей в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Согласно данным Росрыболовства, Краснодарский край вошел в число крупнейших регионов-производителей товарной рыбы (по итогам первого полугодия 2021 года). С начала года на Кубани произвели 16,5 тысячи тонн такой продукции", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора Андрея Коробки, товарное рыбоводство сегодня является одним из перспективных направлений в АПК Краснодарского края."Ресурсы нашего региона позволяют успешно заниматься этим видом бизнеса. Здесь достаточно много пока еще свободных и востребованных ниш, таких как выращивание форели, осетровых рыб, африканского сома. Также перспективно объединение индустриального и прудового рыбоводства. Пока что предприятий в этой отрасли в Краснодарском крае немного, но, уверен, в связи с постоянно растущим спросом на эту продукцию их количество будет расти", - отметил Коробка.По данным региональных властей, Кубань производит свыше 30% всей товарной рыбы в ЮФО. По сравнению с показателями прошлого года объем производства товарной аквакультуры вырос на 8%."По отдельным категориям продукции есть более существенный рост. К примеру, по мидиям на 67% – до 217 тонн, по форели – на 45% до 378 тонн", – уточнил замгубернатора.
https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html
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экономика, краснодарский край, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
19:24 03.08.2021
 
Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы

Замглавы Краснодарского края Коробка: Кубань стала одним из лидеров по производству аквакультуры

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Театральную площадь Краснодара
Вид на Театральную площадь Краснодара - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Кубань вошла в число регионов-лидеров по производству товарной аквакультуры, с начала текущего года в крае было произведено 16,5 тысячи тонн такой продукции, сообщает администрация региона.
Краснодарский край выделяет субсидии из регионального бюджета для развития товарного рыбоводства. По данным краевых властей, в текущем году сумма господдержки составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, желающие начать бизнес в этой отрасли могут принять участие в программе по предоставлению федеральных грантов "Агростартап", действующей в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Согласно данным Росрыболовства, Краснодарский край вошел в число крупнейших регионов-производителей товарной рыбы (по итогам первого полугодия 2021 года). С начала года на Кубани произвели 16,5 тысячи тонн такой продукции", - говорится в сообщении.
По словам замгубернатора Андрея Коробки, товарное рыбоводство сегодня является одним из перспективных направлений в АПК Краснодарского края.
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"Ресурсы нашего региона позволяют успешно заниматься этим видом бизнеса. Здесь достаточно много пока еще свободных и востребованных ниш, таких как выращивание форели, осетровых рыб, африканского сома. Также перспективно объединение индустриального и прудового рыбоводства. Пока что предприятий в этой отрасли в Краснодарском крае немного, но, уверен, в связи с постоянно растущим спросом на эту продукцию их количество будет расти", - отметил Коробка.
По данным региональных властей, Кубань производит свыше 30% всей товарной рыбы в ЮФО. По сравнению с показателями прошлого года объем производства товарной аквакультуры вырос на 8%.
"По отдельным категориям продукции есть более существенный рост. К примеру, по мидиям на 67% – до 217 тонн, по форели – на 45% до 378 тонн", – уточнил замгубернатора.
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