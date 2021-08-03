https://ria.ru/20210803/akvakultura-1744232921.html

Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы

Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы - РИА Новости, 03.08.2021

Кубань стала одним из регионов-лидеров по производству рыбы

Кубань вошла в число регионов-лидеров по производству товарной аквакультуры, с начала текущего года в крае было произведено 16,5 тысячи тонн такой продукции,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:24

2021-08-03T19:24

2021-08-03T19:24

краснодарский край

экономика

краснодарский край

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Кубань вошла в число регионов-лидеров по производству товарной аквакультуры, с начала текущего года в крае было произведено 16,5 тысячи тонн такой продукции, сообщает администрация региона.Краснодарский край выделяет субсидии из регионального бюджета для развития товарного рыбоводства. По данным краевых властей, в текущем году сумма господдержки составляет 8,3 миллиона рублей. Кроме того, желающие начать бизнес в этой отрасли могут принять участие в программе по предоставлению федеральных грантов "Агростартап", действующей в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"."Согласно данным Росрыболовства, Краснодарский край вошел в число крупнейших регионов-производителей товарной рыбы (по итогам первого полугодия 2021 года). С начала года на Кубани произвели 16,5 тысячи тонн такой продукции", - говорится в сообщении.По словам замгубернатора Андрея Коробки, товарное рыбоводство сегодня является одним из перспективных направлений в АПК Краснодарского края."Ресурсы нашего региона позволяют успешно заниматься этим видом бизнеса. Здесь достаточно много пока еще свободных и востребованных ниш, таких как выращивание форели, осетровых рыб, африканского сома. Также перспективно объединение индустриального и прудового рыбоводства. Пока что предприятий в этой отрасли в Краснодарском крае немного, но, уверен, в связи с постоянно растущим спросом на эту продукцию их количество будет расти", - отметил Коробка.По данным региональных властей, Кубань производит свыше 30% всей товарной рыбы в ЮФО. По сравнению с показателями прошлого года объем производства товарной аквакультуры вырос на 8%."По отдельным категориям продукции есть более существенный рост. К примеру, по мидиям на 67% – до 217 тонн, по форели – на 45% до 378 тонн", – уточнил замгубернатора.

https://ria.ru/20210729/most-1743458195.html

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краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, краснодарский край, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)