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Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом
Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом - РИА Новости, 03.08.2021
Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом
Глава министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади, у дома которого в Кабуле во вторник вечером произошло нападение, заявил, что не пострадал РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T23:07
2021-08-03T23:13
в мире
афганистан
кабул
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади, у дома которого в Кабуле во вторник вечером произошло нападение, заявил, что не пострадал и продолжит работу по защите Афганистана."Я и члены моей семьи не пострадали. Но, к сожалению, несколько из наших охранников поучили ранения", - сказал министр в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter представителя минобороны Фавада Амана.Бисмилла Хан Мохаммади заверил афганцев, что это происшествие никак не повлияет на действия властей по защите Афганистана и населения страны.Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади завершилось спустя почти четыре часа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.Ранее о том, что министр не пострадал, сообщало местное агентство Пажвак.Ранее очевидец и источник в полиции афганской столицы сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Бисмиллы Хана Мохаммади был подорван автомобиль, и были слышны звуки стрельбы, после чего в здание проникли несколько вооруженных людей.
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в мире, афганистан, кабул
23:07 03.08.2021 (обновлено: 23:13 03.08.2021)
 
Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом

© AP Photo / Rahmat GulСотрудники службы безопасности Афганистана прибывают на место мощного взрыва в Кабуле
Сотрудники службы безопасности Афганистана прибывают на место мощного взрыва в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади, у дома которого в Кабуле во вторник вечером произошло нападение, заявил, что не пострадал и продолжит работу по защите Афганистана.
"Я и члены моей семьи не пострадали. Но, к сожалению, несколько из наших охранников поучили ранения", - сказал министр в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter представителя минобороны Фавада Амана.
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Бисмилла Хан Мохаммади заверил афганцев, что это происшествие никак не повлияет на действия властей по защите Афганистана и населения страны.
Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади завершилось спустя почти четыре часа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.
Ранее о том, что министр не пострадал, сообщало местное агентство Пажвак.
Ранее очевидец и источник в полиции афганской столицы сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Бисмиллы Хана Мохаммади был подорван автомобиль, и были слышны звуки стрельбы, после чего в здание проникли несколько вооруженных людей.
 
В миреАфганистанКабул
 
 
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