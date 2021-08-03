https://ria.ru/20210803/afganistan-1744253807.html

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом - РИА Новости, 03.08.2021

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом

Глава министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади, у дома которого в Кабуле во вторник вечером произошло нападение, заявил, что не пострадал РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T23:07

2021-08-03T23:07

2021-08-03T23:13

в мире

афганистан

кабул

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади, у дома которого в Кабуле во вторник вечером произошло нападение, заявил, что не пострадал и продолжит работу по защите Афганистана."Я и члены моей семьи не пострадали. Но, к сожалению, несколько из наших охранников поучили ранения", - сказал министр в ходе видеообращения, которое было опубликовано в Twitter представителя минобороны Фавада Амана.Бисмилла Хан Мохаммади заверил афганцев, что это происшествие никак не повлияет на действия властей по защите Афганистана и населения страны.Нападение на дом министра обороны Афганистана генерала Бисмиллы Хана Мохаммади завершилось спустя почти четыре часа, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел.Ранее о том, что министр не пострадал, сообщало местное агентство Пажвак.Ранее очевидец и источник в полиции афганской столицы сообщили РИА Новости, что рядом с домом министра обороны Бисмиллы Хана Мохаммади был подорван автомобиль, и были слышны звуки стрельбы, после чего в здание проникли несколько вооруженных людей.

https://ria.ru/20210712/afganistan-1740821561.html

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в мире, афганистан, кабул