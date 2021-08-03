https://ria.ru/20210803/afganistan-1744148413.html
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане
Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:22
2021-08-03T13:22
2021-08-03T13:22
в мире
талибан
афганистан
аль-каида
замир кабулов
исламское государство
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в отношении стран Центральной Азии, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации - я бы поставил на первое место ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.), но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова."У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ*, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ* и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - добавил Кабулов.Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе не представляет угрозы для безопасности стран Центральной Азии, нет ни одного факта, доказывающего, что талибы пытались пересекать границы с соседними государствами, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям", - добавил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.Заявления Кабула о связях талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) с "Аль-Каидой"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) - это попытка властей оправдать собственные неудачи, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Я оперирую фактами, которые подтверждены, а то вы говорите, это, к сожалению, домыслы. Они создаются для того, чтобы оправдать собственные неудачи и неумение управлять", - подчеркнул он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210803/afganistan-1744146038.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-03T13:22
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в мире, талибан, афганистан, аль-каида, замир кабулов, исламское государство
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане
Спецпредставитель президента Кабулов: талибы на севере Афганистана сдерживают угрозы со стороны ИГ*
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Присутствие талибов (движение "Талибан
"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана
будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство
"* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в отношении стран Центральной Азии
, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
.
"На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации - я бы поставил на первое место ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.), но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
"У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ*, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО
, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ* и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - добавил Кабулов.
Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе не представляет угрозы для безопасности стран Центральной Азии, нет ни одного факта, доказывающего, что талибы пытались пересекать границы с соседними государствами, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В ближайшей перспективе движение талибов угрозы странам Центральной Азии не имеет, когда мы говорим о движении талибов. Движение талибов не только на словах, но и на деле показывает, что они занимаются сугубо внутренними политическими задачами. Да, оно борется с нынешним афганским правительством за влияние в стране, захватывает контроль над целым рядом уездов, пытается поставить под свой контроль провинции, многие из этих уездов и провинций как раз оказались вдоль афганского приграничья с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном", - сказал Кабулов, выступая в ходе круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
"Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям", - добавил Кабулов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан"* признано в России
террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.
Заявления Кабула о связях талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) с "Аль-Каидой
"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) - это попытка властей оправдать собственные неудачи, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Что касается связей талибов с "Аль-Каидой"*, во-первых, об этом говорит только кабульское правительство, а главным образом и американцы. Мне прекрасно понятно: очень хочется найти объяснение, почему трехсоттысячная афганская армия сдает позиции семидесяти пяти тысяч талибов. Вот это – попытка кого-то оправдать в собственной неспособности защищать территорию, поэтому отсюда такие придумки", - заявил он во время онлайн-дискуссии "Афганистан после вывода войск США: кто поможет создать сильное государство?".
"Я оперирую фактами, которые подтверждены, а то вы говорите, это, к сожалению, домыслы. Они создаются для того, чтобы оправдать собственные неудачи и неумение управлять", - подчеркнул он.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара
12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе
первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
* Террористические организации, запрещенные в России