https://ria.ru/20210803/afganistan-1744148413.html

В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане

В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане

Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:22

2021-08-03T13:22

2021-08-03T13:22

в мире

талибан

афганистан

аль-каида

замир кабулов

исламское государство

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в отношении стран Центральной Азии, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации - я бы поставил на первое место ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.), но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова."У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ*, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ* и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - добавил Кабулов.Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе не представляет угрозы для безопасности стран Центральной Азии, нет ни одного факта, доказывающего, что талибы пытались пересекать границы с соседними государствами, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям", - добавил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.Заявления Кабула о связях талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) с "Аль-Каидой"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) - это попытка властей оправдать собственные неудачи, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Я оперирую фактами, которые подтверждены, а то вы говорите, это, к сожалению, домыслы. Они создаются для того, чтобы оправдать собственные неудачи и неумение управлять", - подчеркнул он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744146038.html

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744063837.html

афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-03T13:22 true PT1M00S

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в мире, талибан, афганистан, аль-каида, замир кабулов, исламское государство