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https://ria.ru/20210803/afganistan-1744148413.html
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане
Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:22
2021-08-03T13:22
в мире
талибан
афганистан
аль-каида
замир кабулов
исламское государство
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в отношении стран Центральной Азии, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации - я бы поставил на первое место ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.), но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова."У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ*, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ* и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - добавил Кабулов.Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе не представляет угрозы для безопасности стран Центральной Азии, нет ни одного факта, доказывающего, что талибы пытались пересекать границы с соседними государствами, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям", - добавил Кабулов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.Заявления Кабула о связях талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) с "Аль-Каидой"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) - это попытка властей оправдать собственные неудачи, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Я оперирую фактами, которые подтверждены, а то вы говорите, это, к сожалению, домыслы. Они создаются для того, чтобы оправдать собственные неудачи и неумение управлять", - подчеркнул он.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.* Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20210803/afganistan-1744146038.html
https://ria.ru/20210802/afganistan-1743917064.html
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, талибан, афганистан, аль-каида, замир кабулов, исламское государство
13:22 03.08.2021
 
В МИД объяснили необходимость присутствия талибов в Афганистане

Спецпредставитель президента Кабулов: талибы на севере Афганистана сдерживают угрозы со стороны ИГ*

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Присутствие талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) на севере Афганистана будет сдерживать рост угроз со стороны террористической группировки "Исламское государство"* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в отношении стран Центральной Азии, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации - я бы поставил на первое место ИГИЛ* (запрещена в РФ - ред.), но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая на севере Афганистана и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - сказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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В МИД рассказали об ошибках США в Афганистане
"У талибов очень плохие отношения с ИГИЛ*, и талибы активно воевали с игиловцами все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГИЛ* и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - добавил Кабулов.
Движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) в ближайшей перспективе не представляет угрозы для безопасности стран Центральной Азии, нет ни одного факта, доказывающего, что талибы пытались пересекать границы с соседними государствами, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В ближайшей перспективе движение талибов угрозы странам Центральной Азии не имеет, когда мы говорим о движении талибов. Движение талибов не только на словах, но и на деле показывает, что они занимаются сугубо внутренними политическими задачами. Да, оно борется с нынешним афганским правительством за влияние в стране, захватывает контроль над целым рядом уездов, пытается поставить под свой контроль провинции, многие из этих уездов и провинций как раз оказались вдоль афганского приграничья с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном", - сказал Кабулов, выступая в ходе круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова.
"Но нет ни одного факта того, что талибы пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям", - добавил Кабулов.
Бывшие моджахеды на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 03:38
Экс-глава ЦРУ назвал возможные последствия вывода войск США из Афганистана
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено). Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.
Военнослужащий правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами*
Вчера, 08:00
"Хочешь смерти, приезжай!" Зачем России учения у границы Афганистана
Заявления Кабула о связях талибов (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) с "Аль-Каидой"* (террористическая организация, запрещенная в РФ) - это попытка властей оправдать собственные неудачи, заявил специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Что касается связей талибов с "Аль-Каидой"*, во-первых, об этом говорит только кабульское правительство, а главным образом и американцы. Мне прекрасно понятно: очень хочется найти объяснение, почему трехсоттысячная афганская армия сдает позиции семидесяти пяти тысяч талибов. Вот это – попытка кого-то оправдать в собственной неспособности защищать территорию, поэтому отсюда такие придумки", - заявил он во время онлайн-дискуссии "Афганистан после вывода войск США: кто поможет создать сильное государство?".
"Я оперирую фактами, которые подтверждены, а то вы говорите, это, к сожалению, домыслы. Они создаются для того, чтобы оправдать собственные неудачи и неумение управлять", - подчеркнул он.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ), которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. В столице Катара 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном"* стартовали мирные переговоры. В 2020 году Вашингтон и представители талибов подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными, однако уже в следующем году конфронтация резко обострилась.
* Террористические организации, запрещенные в России
 
В миреТалибанАфганистанАль-КаидаЗамир КабуловИсламское государство
 
 
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