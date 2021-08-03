https://ria.ru/20210803/afganistan-1744133302.html

В Афганистане четыре телеканала прекратили работу из-за наступления талибов

В Афганистане четыре телеканала прекратили работу из-за наступления талибов - РИА Новости, 03.08.2021

В Афганистане четыре телеканала прекратили работу из-за наступления талибов

Не менее четырех телеканалов и 11 радиостанций были вынуждены прекратить работу из-за наступления боевиков радикального движения "Талибан"* на юге Афганистана,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:10

2021-08-03T12:10

2021-08-03T12:10

в мире

сша

талибан

доха

герат (провинция)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Не менее четырех телеканалов и 11 радиостанций были вынуждены прекратить работу из-за наступления боевиков радикального движения "Талибан"* на юге Афганистана, сообщает афганский телеканал 1TV News со ссылкой на министерство информации и культуры.Отмечается, что им пришлось на это пойти в связи с наступлением талибов в Лашкаргахе, столице южной и крупнейшей по площади афганской провинции Гильменд.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210802/afganistan-1743974056.html

сша

доха

герат (провинция)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-03T12:10 true PT1M00S

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в мире, сша, талибан, доха, герат (провинция), обострение ситуации в афганистане