https://ria.ru/20210803/afganistan-1744125005.html

В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане

В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021

В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане

Переговорный процесс по афганскому урегулированию будет болезненным, надо быть реалистами, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:32

2021-08-03T11:32

2021-08-03T11:55

в мире

афганистан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение ситуации в афганистане

талибан

москва

замир кабулов

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переговорный процесс по афганскому урегулированию будет болезненным, надо быть реалистами, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Нельзя ожидать плавного, гладкого процесса, это будет очень болезненный процесс... Да, мы все это учитываем и прекрасно понимаем, что реальная дипломатия не базируется на эмоциях, она базируется на интересах и возможностях", - сказал Кабулов, выступая в ходе круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова в онлайн-режиме.Также Кабулов напомнил талибам (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), что Москва подходит к переговорам с ними прагматично и они должны понимать цену нарушенному слову."Когда речь идет о переговорах и данных словах, я прекрасно понимаю цену данному нам слову, так же, как и прекрасно понимаю: чтобы это слово сдержали, надо не просто верить, но и заставить, чтобы сдержали. Мы очень прагматично и хладнокровно на эти вещи смотрим. Если та сторона, которая дает нам слово, решит его нарушить, она должна прекрасно понимать цену своего нарушения. И Россия это демонстрирует весьма красноречиво, со всей своей мощью, но и деликатно при этом", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах переговоров Москвы с талибами и возможности того, что они не выполнят договоренностей.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210729/afganistan-1743404577.html

афганистан

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в афганистане, талибан, москва, замир кабулов, россия