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В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане
В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане
Переговорный процесс по афганскому урегулированию будет болезненным, надо быть реалистами, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:32
2021-08-03T11:55
в мире
афганистан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение ситуации в афганистане
талибан
москва
замир кабулов
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переговорный процесс по афганскому урегулированию будет болезненным, надо быть реалистами, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов."Нельзя ожидать плавного, гладкого процесса, это будет очень болезненный процесс... Да, мы все это учитываем и прекрасно понимаем, что реальная дипломатия не базируется на эмоциях, она базируется на интересах и возможностях", - сказал Кабулов, выступая в ходе круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова в онлайн-режиме.Также Кабулов напомнил талибам (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), что Москва подходит к переговорам с ними прагматично и они должны понимать цену нарушенному слову."Когда речь идет о переговорах и данных словах, я прекрасно понимаю цену данному нам слову, так же, как и прекрасно понимаю: чтобы это слово сдержали, надо не просто верить, но и заставить, чтобы сдержали. Мы очень прагматично и хладнокровно на эти вещи смотрим. Если та сторона, которая дает нам слово, решит его нарушить, она должна прекрасно понимать цену своего нарушения. И Россия это демонстрирует весьма красноречиво, со всей своей мощью, но и деликатно при этом", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах переговоров Москвы с талибами и возможности того, что они не выполнят договоренностей.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, афганистан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение ситуации в афганистане, талибан, москва, замир кабулов, россия
11:32 03.08.2021 (обновлено: 11:55 03.08.2021)
 
В МИД рассказали о процессе урегулирования ситуации в Афганистане

Сотрудник МИД Кабулов: урегулирование в Афганистане проходит трудно, но с позиции прагматизма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБашня здания министерства иностранных дел РФ
Башня здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Переговорный процесс по афганскому урегулированию будет болезненным, надо быть реалистами, заявил во вторник специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Нельзя ожидать плавного, гладкого процесса, это будет очень болезненный процесс... Да, мы все это учитываем и прекрасно понимаем, что реальная дипломатия не базируется на эмоциях, она базируется на интересах и возможностях", - сказал Кабулов, выступая в ходе круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова в онлайн-режиме.
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Также Кабулов напомнил талибам (движение "Талибан"* признано в России террористическим и запрещено), что Москва подходит к переговорам с ними прагматично и они должны понимать цену нарушенному слову.
"Когда речь идет о переговорах и данных словах, я прекрасно понимаю цену данному нам слову, так же, как и прекрасно понимаю: чтобы это слово сдержали, надо не просто верить, но и заставить, чтобы сдержали. Мы очень прагматично и хладнокровно на эти вещи смотрим. Если та сторона, которая дает нам слово, решит его нарушить, она должна прекрасно понимать цену своего нарушения. И Россия это демонстрирует весьма красноречиво, со всей своей мощью, но и деликатно при этом", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах переговоров Москвы с талибами и возможности того, что они не выполнят договоренностей.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами. Талибы овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД РФ назвал признанием провала их миссии.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреАфганистанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение ситуации в АфганистанеТалибанМоскваЗамир КабуловРоссия
 
 
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