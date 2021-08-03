https://ria.ru/20210803/afganistan-1744103556.html
В МИД заявили о провале инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане
В МИД заявили о провале инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД заявили о провале инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане
Уход США из Афганистана показывает, что их инициативы по борьбе с наркотиками провалились, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам новых... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:10
2021-08-03T09:10
2021-08-03T10:04
в мире
сша
талибан
нато
герат (провинция)
владимир тарабрин
россия
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уход США из Афганистана показывает, что их инициативы по борьбе с наркотиками провалились, заявил в интервью РИА Новости глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД РФ Владимир Тарабрин."Уходя из Афганистана, американцы констатируют, что их инициативы по борьбе с наркотиками, по сути, провалились", - заявил Тарабрин.По его словам, на долю ИРА приходится сейчас порядка 84% мирового производства опиатов. Помимо этого, Афганистан в последние годы превратился в крупную лабораторию по производству метамфетамина."Примечательно, что достижение пиковых показателей в афганской наркоиндустрии совпало с присутствием американцев и их союзников по НАТО на территории этой страны", - отметил глава ДНВ. Он добавил, что, по разным оценкам, объем незаконного производства опиатов возрос от 17 до 40 раз по сравнению с уровнем 2001 года, когда войска США вторглись в Афганистан."В ИРА сформировалась устойчивая наркоконъюнктура, действует отлаженная схема наркобизнеса – вне зависимости от присутствия или отсутствия там иностранных войск", - подчеркнул Тарабрин.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииЧитайте полный текст интервью >>>
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сша
герат (провинция)
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-03T09:10
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в мире, сша, талибан, нато, герат (провинция), владимир тарабрин, россия, обострение ситуации в афганистане
09:10 03.08.2021 (обновлено: 10:04 03.08.2021)
В МИД заявили о провале инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане
Глава департамента МИД Тарабрин: инициативы США по борьбе с наркотиками в Афганистане провалились