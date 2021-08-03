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"Хочешь смерти, приезжай!" Зачем России учения у границы Афганистана

"Хочешь смерти, приезжай!" Зачем России учения у границы Афганистана - РИА Новости, 03.08.2021

"Хочешь смерти, приезжай!" Зачем России учения у границы Афганистана

Талибы штурмовали Лашкаргах и Кандагар — выстрелом по взлетной полосе аэропорта прекратили авиационное сообщение. Правительственная армия рапортует, что... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:00

2021-08-03T08:42

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война в афганистане (с 2001)

дэвид петреус

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Талибы штурмовали Лашкаргах и Кандагар — выстрелом по взлетной полосе аэропорта прекратили авиационное сообщение. Правительственная армия рапортует, что уничтожает боевиков "Талибана"* сотнями. Но бывший глава ЦРУ и командующий контингентом в Афганистане генерал Дэвид Петреус считает, что после вывода американских войск в стране развернется кровавая гражданская война. Что происходит в государстве на Среднем Востоке — разбиралось РИА Новости.Охота на летчиковВ провинции Герат по талибам нанес удар стратегический бомбардировщик B-52. С тех пор как американцы внезапно покинули аэродром Баграм, авиация работает по боевикам из-за границы. Вывод сухопутных подразделений прикрывали самолеты, взлетавшие с авианосца, который перемещался между Персидским заливом и Средиземным морем.Господство в воздухе — одно из преимуществ правительственной армии. У талибов нет ни авиации, ни эффективной ПВО, поэтому они ведут охоту на самых подготовленных и мотивированных военных — пилотов.Бригадный генерал США Дэвид Хикс, обучавший афганских летчиков, сказал, что им опаснее на улицах, "во внеслужебное время", чем в небе, в боевом вылете.Майор афганских ВВС Дастагир Замарай решил продать дом и сменить район, чтобы спастись от террористов. Его убили в офисе агента по недвижимости, застрелили и риелтора. Замарай скончался на глазах сына-подростка, мальчика талиб пощадил. К тому моменту подполье уничтожило уже семь пилотов.Боевики снисходительны с детьми не всегда. Пресс-секретарь афганского Минобороны Фавад Аман опубликовал в Twitter фото подростка с исполосованной плетью или палкой спиной. Комментарий под снимком: "Террористы "Талибана"* жестоко избили ребенка в уезде Ширин-Тагаб провинции Фарьяб, потому что его отец — афганский солдат".Аман информировал и о потерях "Талибана"*: "За последние 24 часа 455 террористов убиты и 232 ранены в результате операции сил безопасности в провинциях Нангархар, Пактия, Пактика, Логар, Кандагар, Герат, Фарьяб, Джаузджан, Балх, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа".Он пояснил, кого считает организаторами наступления. "Хочешь смерти, приезжай в Афганистан! Тридцать девять трупов пакистанских талибов, убитых на войне с героическими силами обороны, переданы на родину".Перепалка в соцсетяхВедя бои, талибы проявляют активность и на политическом поле. Представитель движения Сухайль Шахин сообщил, что боевые действия прекратятся, когда в отставку уйдет администрация президента Ашрафа Гани. И пообещал, что женщинам разрешат получать образование и работать, а сотрудничавших с американцами и их союзниками афганцев никто не тронет.В ходе визита в Москву замглавы представительства "Талибана"* в Катаре Шер Мохаммад Станакзай тоже говорил о необходимости отставки президента. Правда, тогда о прекращении огня речи не было.Сам же глава афганского государства ответил талибам в фейсбуке: он не преклонит колени "перед какой-либо разрушительной силой". Но к переговорам готов.В понедельник, представляя план действий обеим палатам национального парламента, Гани заявил, что ситуация ухудшается из-за Соединенных Штатов, внезапно выведших войска. Вместе с тем он заверил, что все возьмет под контроль в течение шести месяцев, а Вашингтон выразил Кабулу полную поддержку.Талибы ответили в социальных сетях. В выражениях не стеснялись: время афганского президента, который пытается плеваться слюной, кончилось, а его слова — это чепуха. И добавили: афганский народ "привлечет к ответственности национал-предателей".Войска у границыТем временем Москва увеличила численность воинского контингента на совместных с Ташкентом и Душанбе трехсторонних учениях у границ Афганистана, на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане. "Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы", — уточняла пресс-служба Центрального военного округа.Маневры стартуют 5 августа, завершатся через пять дней. Войска трех стран отработают совместные боевые действия против незаконных вооруженных формирований.Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар с горечью констатирует, что хотя стороны противостояния говорят о приверженности мирному пути урегулирования кризиса, дело движется к войне. "Между "Талибаном"* и официальным Кабулом — пропасть", — отмечает он."Если бы талибы требовали только ухода Гани, были бы возможны уступки, но они постоянно выдвигают новые условия, повышая ставки. Хотят, чтобы Кабул капитулировал, но правительство при всех нынешних проблемах не намерено сдаваться", — говорит эксперт. На власти работает и то, что финансовая помощь США по-прежнему распределяется центральным правительством, и сами талибы заставляют консолидироваться афганских политиков вокруг действующей администрации. "Наступление боевиков, наоборот, многих толкнуло в объятия Гани", — добавляет Нессар.Доцент Киргизско-Российского Славянского университета, кандидат исторических наук Павел Дятленко объясняет в комментарии РИА Новости, что волнует Москву и столицы среднеазиатских республик. "Наступает неопределенность. Проблема Афганистана для внешнего мира — не в талибах или ком-то еще, а в отсутствии стабильной и сильной центральной власти. На севере страны компактно живут общины народов, у которых по другую сторону речки, как говорят, свои государства. Это таджики, узбеки, туркмены. И это не может не отражаться на Средней Азии. Как минимум сохранится напряжение, нестабильность", — указывает он.Дятленко напоминает, как в 1990-е бывшие советские границы атаковали боевики из Афганистана. Они были из различных международных террористических группировок.Собеседник считает, что угроза с юга может подтолкнуть страны региона к активизации интеграции. Афганский кризис показал: помимо вопросов безопасности, у Москвы, Бишкека, Душанбе, Ташкента и Ашхабада есть и другая повестка — именно поэтому России небезразлично, что происходит на бывших рубежах СССР.*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20210718/afganistan-1741549928.html

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Российские танки движутся к границе с Афганистаном Российские танки выехали из Ляура на полигон Харб-Майдон на границе с Афганистаном, где талибы ведут наступление на правительственные войска. 2021-08-03T08:00 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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справки, сша, талибан, бишкек, афганистан, москва, война в афганистане (с 2001), дэвид петреус, b-52, обострение ситуации в афганистане