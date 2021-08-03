https://ria.ru/20210803/aeroflot-1744252502.html

Хаб Аэрофлота - Шереметьево в июне стал самым загруженным аэропортом Европы

Хаб Аэрофлота - Шереметьево в июне стал самым загруженным аэропортом Европы - РИА Новости, 03.08.2021

Хаб Аэрофлота - Шереметьево в июне стал самым загруженным аэропортом Европы

Московский аэропорт Шереметьево, основной пассажиропоток которого формируют авиакомпании Группы Аэрофлот, в июне принял 2,94 миллиона пассажиров, став самым... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:48

2021-08-03T22:48

2021-08-03T22:58

экономика

шереметьево (аэропорт)

стамбул

европа

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево, основной пассажиропоток которого формируют авиакомпании Группы Аэрофлот, в июне принял 2,94 миллиона пассажиров, став самым загруженным аэропортом Европы, сообщает британский портал авиаиндустрии airserviceone.com.На втором месте - Международный аэропорт Стамбула с 2,8 миллиона пассажиров, на третьем - московское "Домодедово" , обслужившее 2,45 миллиона путешественников. Исторически самый загруженный аэропорт Европы - лондонский "Хитроу" уже второй месяц занимает 17-е место среди самых загруженных в Европе с 957 тысячами принятых пассажиров.Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила что показатель внутренних перевозок в России в июне продолжил улучшаться - он на 33% выше докризисного уровня, несмотря на рост числа случаев COVID и новые ограничения в некоторых областях. По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в июне вырос в 1,3 раза в годовом выражении. В том числе, объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ сократился в 1,7 раза, внутренних - вырос в 2 раза.В свою очередь, как сообщал "Аэрофлот" во втором квартале 2021 года компании удалось добиться значительного улучшения финансовых результатов по РСБУ и кратно сократить чистый убыток. "Такой результат был достигнут благодаря активной работе Группы "Аэрофлот" на внутреннем рынке авиаперевозок: по итогам второго квартала пассажиропоток группы на внутреннем рынке не просто достиг исторических значений, но и превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 17,9%", - отметили в "Аэрофлоте".В этом году из Шереметьево начала выполнять полеты входящая в Группу "Аэрофлот" авиакомпания "Победа". В летнем сезоне "Победа" будет выполнять из Шереметьево до 20 рейсов в сутки. По итогам 2021 года в Шереметьево будет обслужено более 1,5 миллионов клиентов "Победы", добавили в компании.

https://radiosputnik.ria.ru/20210723/sheremetevo-1742537549.html

https://ria.ru/20210723/sheremetevo-1742497070.html

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экономика, шереметьево (аэропорт), стамбул, европа, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, россия, новости компаний - экономика