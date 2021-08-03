22:48 03.08.2021 (обновлено: 22:58 03.08.2021)
Хаб Аэрофлота - Шереметьево в июне стал самым загруженным аэропортом Европы
Хаб Аэрофлота - Шереметьево в июне стал самым загруженным аэропортом Европы
© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Московский аэропорт Шереметьево, основной пассажиропоток которого формируют авиакомпании Группы Аэрофлот, в июне принял 2,94 миллиона пассажиров, став самым загруженным аэропортом Европы, сообщает британский портал авиаиндустрии airserviceone.com.
На втором месте - Международный аэропорт Стамбула с 2,8 миллиона пассажиров, на третьем - московское "Домодедово" , обслужившее 2,45 миллиона путешественников. Исторически самый загруженный аэропорт Европы - лондонский "Хитроу" уже второй месяц занимает 17-е место среди самых загруженных в Европе с 957 тысячами принятых пассажиров.
Ранее Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила что показатель внутренних перевозок в России в июне продолжил улучшаться - он на 33% выше докризисного уровня, несмотря на рост числа случаев COVID и новые ограничения в некоторых областях. По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в июне вырос в 1,3 раза в годовом выражении. В том числе, объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ сократился в 1,7 раза, внутренних - вырос в 2 раза.
В свою очередь, как сообщал "Аэрофлот" во втором квартале 2021 года компании удалось добиться значительного улучшения финансовых результатов по РСБУ и кратно сократить чистый убыток. "Такой результат был достигнут благодаря активной работе Группы "Аэрофлот" на внутреннем рынке авиаперевозок: по итогам второго квартала пассажиропоток группы на внутреннем рынке не просто достиг исторических значений, но и превысил показатель аналогичного периода 2019 года на 17,9%", - отметили в "Аэрофлоте".
23 июля, 10:19Шереметьево возобновило работу терминала C
В этом году из Шереметьево начала выполнять полеты входящая в Группу "Аэрофлот" авиакомпания "Победа". В летнем сезоне "Победа" будет выполнять из Шереметьево до 20 рейсов в сутки. По итогам 2021 года в Шереметьево будет обслужено более 1,5 миллионов клиентов "Победы", добавили в компании.