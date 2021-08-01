https://ria.ru/20210801/znaki-1743664462.html

Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?

Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили? - РИА Новости, 01.08.2021

Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?

Как раньше "спрашивали" без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?

2021-08-01T12:00

2021-08-01T12:00

2021-08-01T12:00

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подкаст

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Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили? Как раньше «спрашивали» без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова? audio/mpeg

Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили? Как раньше «спрашивали» без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова? audio/mpeg

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем БуфтякМонтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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