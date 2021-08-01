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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210801/znaki-1743664462.html
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили? - РИА Новости, 01.08.2021
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше "спрашивали" без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
2021-08-01T12:00
2021-08-01T12:00
как это по-русски
подкаст
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Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше «спрашивали» без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
audio/mpeg
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше «спрашивали» без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем БуфтякМонтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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353
60
подкаст, аудио
12:00 01.08.2021
 

Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?

Как это по-русски
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как раньше "спрашивали" без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Алиса Хохлова

Эпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк
Монтаж Семена Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
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