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Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили? - РИА Новости, 01.08.2021
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше "спрашивали" без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
2021-08-01T12:00
2021-08-01T12:00
2021-08-01T12:00
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Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше «спрашивали» без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
audio/mpeg
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше «спрашивали» без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?
audio/mpeg
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Алиса ХохловаЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем БуфтякМонтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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подкаст, аудио
Начали с точки: как появились знаки препинания и что они значили?
Как раньше "спрашивали" без вопросительного знака? Какой знак препинания самый молодой? Как выглядела пунктуация, основанная всего на трех точках? Подстолия, вместная и отложная — что это за знаки, которые мы используем и сейчас? Как онлайн-общение повлияло на восприятие знаков препинания и почему правила русской пунктуации могут измениться снова?